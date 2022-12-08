В Полевском ребенок упал под колеса автобуса

Ребенок поскользнулся Фото: УГИБДД Свердловской области

В Полевском днем,7 декабря девятилетний мальчик поскользнулся и упал под колеса автобуса №13к. Все произошло на остановке напротив дома 2б по ул. Карла Маркса.

- По предварительным данным, водитель рейсового автобуса «ПАЗ», подъезжая к остановке общественного транспорта, выбрал скорость, не обеспечивающую постоянный контроль за движением и совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который, находясь на остановке и готовясь к посадке в автобус, поскользнулся и упал под задние колеса, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Бригада скорой помощи доставила мальчика в больницу. У ребенка диагностировали перелом ноги.

В ГИБДД установили, что за рулем автобуса находился 67-летний мужчина со стажем вождения категории «Д» 34 года. К административной ответственности он привлекался три раза. Медосвидетельствование показало, что он был трезв. В автобусе находились пять пассажиров, они не пострадали.

Участок дороги, где упал мальчик, проверил инспектор дорожного надзора. Им были выявлены недостатки, а именно наличие зимней скользкости. Из-за этого главе города Полевской направили информационное письмо, а обслуживающей организации были выданы рекомендации со сроками устранения нарушения.

В Госавтоинспекции напоминают водителям о необходимости быть предельно внимательными при движении по зимним дорогам. Пешеходам, в свою очередь, рекомендуют передвигаться по скользким участкам дорог медленно и аккуратно, на остановках ожидать транспорт вдали от проезжей части и, прежде чем начинать посадку, дожидаться полной остановки транспортного средства.

При обнаружении опасных наледей, скатов, горок, выходящих на проезжую часть, свердловчан просят сообщать в управляющую компанию или дежурную часть полиции по телефону 02.