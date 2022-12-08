«Животных надо любить»: ФК «Урал» встал на защиту кота из Катара, с которым грубо обошлись во время ЧМ -2022

Игроки ФК "Урал" сняли "котовидео". Фото: кадр пресс-конференции/пресс-служба ФК "Урал"

Футболисты клуба «Урал» решили встать на защиту котика из Катара, которого грубо кинули на пол. Инцидент случился на Чемпионате мира по футболу -2022 во время пресс-конференции полузащитника сборной Бразилии. Пока футболист Винисиус Жуниор отвечал на вопросы журналистов, на стол запрыгнул кот.

Пресс-атташе сборной Бразилии решил скинуть пушистого на пол. Его действие вызвало общее негодование, ролик в социальных сетях быстро набрал обороты. Уральские спортсмены решили показать, как правильно стоит обращаться с животными. Команда сняла ответное «котовидео».

- Мы увидели историю, которая произошла в Катаре во время пресс-конференции. Никого не хотели критиковать, а просто показали, что в нашем клубе очень любят животных. В августе мы даже проводили фотосессию с бездомными животными, чтобы помочь им найти хозяев. Я знаю, что котик, который был у меня на руках, уже нашел свой дом. Поэтому если нужно, можем помочь и катарскому пушистику, - рассказал «КП-Екатеринбург» защитник ФК «Урал» Эмерсон.

Ролик футболисты разместили на официальных страницах в социальных сетях. Напомним, что футболисты местного клуба устроили милую фотосессию вместе с фондом «Зоозащита». Игроки решили поучаствовать в акции, приуроченной ко всемирному дню бездомных животных, который проходит 20 августа. Спортсмены устроили фотосессию с кошками и собаками, у которых пока что нет своих хозяев.