Борьба с гололедом: коммунальщики рассказали, как убирают Екатеринбург

Фото: Алина ШЕШЕНЯ

Председатель Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова проинспектировала состояние дорог и тротуаров в Железнодорожном и Орджоникидзевском районах.

– Мы определяем состояние зимних дорог и тротуаров в ходе регулярного инспектирования. Очередной объезд показал, что уборка дорог выполняется лучше, чем пешеходных зон. В основном обращения горожан связаны со скользкостью тротуаров, - отметила Тамара Благодаткова.

Поэтому в данный момент основная задача – стопроцентная обработка пешеходных поверхностей противогололедными материалами для безопасности и комфорта горожан. Необходимо, чтобы все работы выполнялись своевременно, и у жителей не возникало претензий.

В Орджоникидзевском районе МБУ «Орджоникидзевский ДЭУ» в ночное время выводит грейдеры, дороги посыпаются противогололедными материалами. Но, как отмечает руководство предприятия, проблемы создают припаркованные машины у остановок и домов, это мешает полноценно расчищать дороги от снега и накатов. К тому же, в районе насчитывается около 180 пешеходных переходов, которые убираются вручную.

В Железнодорожном районе всё есть для работы в зимний период: необходимая техника, запас противогололедных материалов – «Бионорд» для дорог и фракционный песок – для тротуаров.

- Отмечу, что коммунальные службы продолжают в усиленном режиме расчищать улицы и дороги Екатеринбурга. В сутки на дороги города выходят более 450 единиц спецтехники и до 500 рабочих. На полигоны вывозят более 9,5 тысячи тонн снега. Для обработки улично-дорожной сети использовано 115 тонн противогололедного материала и 56 тонн фракционного песка, - подчеркнула Тамара Благодаткова.

Горожане могут узнать, как убираются улицы, дворы на официальном портале Екатеринбурга и там же оставить свои пожелания.

Напомним, ранее заместитель главы Екатеринбурга Алексей Бубнов провел рабочее совещание со городскими службами благоустройства. Одной из главных тем повестки стал оперативный вывоз снега и устранение накатов на дорогах. Алексей Бубнов поручил активизировать уборку валов и вывоз снега на полигоны. В сутки из каждого района города должно вывозиться не менее 1,5 тысячи тонн снега.