«Гнал как бешеный и высадил на обочине»: екатеринбурженка пожаловалась на водителя маршрутки №81

Пассажирка возмущена опасным вождением Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга пожаловалась на лихача-водителя автобуса №81. По словам девушки, он несколько раз создавал угрозу аварий, пытаясь обогнать автомобили, а затем высадил ее за несколько метров до остановки, чтобы не стоять в пробке в правом ряду.

- Я ехала на работу от остановки «Автовокзал» до «ТЮЗа». Не так часто езжу на автобусах, но такого опасного вождения не встречала давно. Водитель суетился, перестраивался из одного рада в другой и обратно, обгоняя другие машины. Я не отследила, во сколько зашла в автобус, но на «Площади 1905 года» мы были в 10:37, тогда я отправила сообщение подруге, что в центре пробки. При этом ехали мы около 25 минут. И только за это время три раза чуть не врезались в другие машины, - рассказывает «КП-Екатеринбург» девушка.

По ее словам, опасным вождением были недовольны и другие пассажиры.

- Просили ехать аккуратнее, возмущались, но он все равно гнал как бешеный. Тем пассажирам, которые ехали стоя, приходилось крепко-крепко держаться за поручни, чтобы не упасть, - продолжает девушка.

Пред тем, как автобус подъехал к «ТЮЗу», кондуктор спросила, выходит ли кто-то.

- Оказалось, что выхожу одна я. Но при этом водитель остановился метров за 10-15 до самой остановки, прямо на обочине, после чего сразу перестроился в левый ряд. Видимо, не хотел постоять в небольшой пробке до остановки, где стояло пару автобусов и две-три машины. В итоге мне пришлось идти по дороге, когда рядом проезжали машины, было очень неприятно, - возмущается екатеринбурженка.

«КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в транспортную компанию ООО «Авто-Ном». На момент публикации ответа не поступило.