В Екатеринбурге прошла инспекция дворов

В ходе инспекций специалисты без предупреждения заходят в выбранные дворы Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы с начальником городского Управления ЖКХ Александром Брагиным проинспектировали несколько дворов Верх-Исетского района. В большинстве из них уборка близка к нормативной, хотя есть придомовые территории, состояние которых оставляет желать лучшего, - отметил заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко. - Состояние дворов проверяется регулярно. Квартальные следят за ходом уборки в ежедневном режиме, я - в еженедельном.

В ходе таких инспекций представители муниципалитета без предупреждения заходят в выбранные дворы, выявляют недостатки по их содержанию и требуют их устранения.

Например, на проспекте Ленина у дома № 5 одну часть двора обслуживает управляющая организация, а другую - ТСЖ. И если управляющая компания уже очистила тротуары и входы в подъезд, то товарищество оставило двор без внимания. Теперь товариществу собственников жилья направлено предписание с требованием исправить ситуацию.

- Напомню, что управляющие организации и ТСЖ обязаны очищать дворовые проезды, тротуары и входы в подъезд до асфальта, посыпать наледь противогололедными материалами или мелкофракционным щебнем, освобождать козырьки и крыши от сосулек и снега, убирать мусор на придомовых территориях, - подчеркнул Владимир Гейко.

Также в зону ответственности управляющих организаций и ТСЖ входит очистка козырьков и крыш от сосулек и снега. А вот содержание самовольно установленных, не относящихся к общему имуществу дома конструкций, в том числе эркеров, балконов, лоджий, является прямой обязанностью собственников. Особенно актуальной уборка таких сооружений становится в период снегопадов.

За невыполнение указанных требований организацию могут привлечь к административной ответственности. Если ненадлежаще выполненные работы приведут к причинению ущерба имуществу или вреду здоровью людей, ответственных могут привлечь к гражданско-правовой или даже уголовной ответственности.

Все замечания по уборке дворов можно направлять администрации через сервисы «Квартальные нашего города» и «Электронная приемная».