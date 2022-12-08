Девушка жила на улице Бажова Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге продолжается доследственная проверка по факту смерти 20-летней Елены Т. Продавец алкомаркета скончалась вечером 4 ноября после полового акта с 21-летним коллегой по имени Никита. На протяжении месяца пара встречалась для интимных встреч. Но в роковой вечер девушка почувствовала себя плохо.

Как стало известно «КП-Екатеринбург», Никита пришел к Елене в гости около 21:00. По словам парня, секс длился с 23:00 до 23:15.

- На первичном опросе парень заявил, что девушка пошла в ванную комнату. Там она обнаружила сильное кровотечение из половых органов, а затем потеряла сознание. В 23:45 фельдшер скорой помощи констатировала смерть Елены, - сообщил источник «КП-Екатеринбург».

Елена родилась в Верхнем Уфалее Челябинской области. В 19 лет девушка решила выучить в Екатеринбурге на повара и переехала на Средний Урал. Бывшие коллеги Елены не верят, что причиной смерти стал половой акт.

- Ни одна девушка не умрет после секса. Это бред, даже если будет кровотечение. Девчонка была молодец. Она рвалась. Так еще у нас в Верхнем Уфалее никто не «поднялся». Она в 18 лет уже работала администратором магазина! – рассказывает «КП-Екатеринбург» знакомая Елены. - Она была очень веселой, жизнерадостной, работала и по совместительству училась. Учебу окончила хорошо, уехала учиться дальше в Екатеринбург, где работала администратором. Мечтала идти выше по должности! Была очень целеустремленной. Она умела поддержать в любой сложной ситуации, была честной по отношению к подчиненным.

По словам знакомых, Елена совмещала работу в алкомаркете с учебой на повара. Фото: соцсети

Также некоторые из знакомых утверждают, что девушка могла скончаться из-за употребления наркотиков.

- Если информация о наркотиках подтвердиться, то Следственный комитет передаст материалы проверки в полицию. В таком случае они будут вынуждены искать сбытчика, - добавил инсайдер «КП-Екатеринбург».

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