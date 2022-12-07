5 преимуществ коммуникационных экосистем на примере платформы Gem4me

Фото предоставлено пресс-службой Gem4me

Разнообразие функций

В Gem4me есть несколько основных разделов: общение, блог-платформа с каналами и новостной лентой, а также маркетплейс. В обычных мессенджерах, таких как WhatsApp, количество сервисов для пользователей обычно значительно меньше и в основном сводятся к предоставлению возможностей для общения: отправки сообщений, видеозвонков и конференций, передачи файлов.

Один аккаунт для всех сервисов

В экосистеме многочисленные функции дополняют друг друга. Пользователь, попадая в эту коммуникационную среду, регистрируется в системе в своем аккаунте и все переходы между разделами и сервисами совершает под одной и той же учетной записью.

Это удобно, так как не надо тратить время для переключения между аккаунтами, не надо запоминать дополнительные пароли и выходить из приложения. Все находится в едином интерфейсе общей платформы. Это полезно и с точки зрения безопасности личных данных: у крупных экосистем серьезно налажена защита информации, не понадобится создавать множество паролей, которые нужно где-то хранить и которые могут быть украдены. Здесь достаточно создать один надежный пароль, который вполне можно запомнить.

Постоянное расширение функционала

Фото предоставлено пресс-службой Gem4me

Основной принцип многофункциональных экосистем — интеграция как можно большего количества полезных функций в приложение, чтобы эта среда была универсальной для пользователей. Разработчики заинтересованы, чтобы пользователи оставались внутри сервиса как можно дольше, а значит они будут создавать максимальное удобство для них, и такие сервисы будут активно развиваться. Платформа Gem4me регулярно обновляет сервисы и предоставляет весь функционал на бесплатной основе.

Например, пользователи Gem4me могут бесплатно расшифровывать голосовые сообщения на русском и английском языках и затем переводить их на любой из 17 языков, которыми оснащен встроенный переводчик.

Это одно из уникальных предложений платформы. Ведь возможность расшифровки аудиосообщений в большинстве мессенджеров отсутствует, либо предоставляется на платной основе, как в Telegram Premium.

В раздел для блогеров интегрирован редактор для создания статей, в котором можно готовить материалы для публикации на своем канале, размещать фотографии и сохранять черновики. Разработчики Gem4me активно поддерживают блогеров, поэтому они подключили сервис для отправки донатов без комиссии и тестируют функционал монетизации контента для авторов каналов через внутреннюю рекламную платформу.

Видеоконференции в Gem4me также абсолютно бесплатны. Они не прерываются через 40 минут, как в Zoom. Проводить видеовстречи в Gem4me можно бесплатно без ограничений во времени, а подключаться к ним могут сразу до 1000 человек.

Неограниченный потенциал развития

Коммуникационная экосистема — это не статичная разработка, которая остается без изменений. Наоборот, это постоянно развивающаяся структура. Ее задача — быть актуальной для пользователя, помогать ему и отвечать требованиям времени. Поэтому все больше разных функций будет со временем появляться в таких приложениях, а значит, подключившись однажды к сервису, можно и в дальнейшем будет получать доступ к новым возможностям, оставаясь в привычном интерфейсе.

Фото предоставлено пресс-службой Gem4me

По функционалу подобные экосистемы близки к социальным сетям. Например, в Gem4me есть лента новостей в разделе с информационными каналами. Она рекомендует новые публикации, которые вышли на каналах из списка подписок пользователя, а также учитывает его интересы при выборе приоритетных публикаций.

Персональный ассистент

Единая площадка для работы с разными сервисами удобна еще и тем, что в одном приложении сохраняются самые разные данные и информация, которые пользователь может оперативно найти в случае необходимости. Например, в переписке, рабочих чатах сохраняется вся информация в виде текста или файлов, в Gem4me можно записывать и видеозвонки.

Также экосистема постепенно анализирует информацию о вкусах и интересах пользователя и использует это для формирования рекомендаций. В Gem4me при первом посещении раздела с информационными каналами пользователю предлагается отметить интересующие его темы. Затем в виджете с рекомендуемыми каналами ему будут показаны предложения с учетом его интересов.

Тем, кто еще не подключался к подобным платформам, можно порекомендовать ознакомиться с сервисами на собственном опыте и оценить преимущества экосистемы с широкими возможностями, в которой можно общаться, работать, покупать, где найдется место для хобби и творческой самореализации и которая будет понимать своего постоянного пользователя с полуслова, а иногда и без слов.