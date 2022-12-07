Медленно умирал: волонтер помогла 74-летней пенсионерке спасти сына от рака

Мужчина не мог даже самостоятельно двигаться, а теперь встал на ноги и начал подрабатывать Фото: Алексей БУЛАТОВ

Иногда даже самый, казалось бы, незначительный добрый поступок способен облегчить страдания и даже спасти человеку жизнь. 74-летняя Любовь Измаилова (Имя изменено по просьбе героини публикации, - Прим. Ред.) пришла к волонтеру Оксане Рыхтер с мольбами спасти ее больного раком сына. Мужчина уже не мог самостоятельно двигаться, а у его матери не было сил и денег, чтобы ему помочь. Благодаря стараниям волонтера 48-летний мужчина не только смог получить пенсию по инвалидности, но и выйти в ремиссию и встать на ноги.

Волонтер добилась, чтобы мужчина прошел обследование и ему назначили химиотерапию Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НЕ МОГЛА ПОДНЯТЬ, КОГДА ПАДАЛ В ОБМОРОК»

Два года назад у Сергея начались жуткие головные боли, он терял сознание, у него стали отниматься ноги. В Верх-Нейвинской больнице сказали, что у мужчины туберкулез, в то время как в его организме прогрессировал рак. До болезни мужчина работал таксистом, но, так как его состояние ухудшалось с каждым днем, вскоре был уволен.

- Не хочу наговаривать на наших врачей, но из-за того, что Сергей был судим, к нему было очень предвзятое отношение, - рассказывает 49-летняя волонтер Оксана Рыхтер. - Когда он падал в обмороки, его мама, худенькая и хрупкая женщина, не могла поднять сына. Когда вызывала скорую, врачи давали ему обезболивающие и уезжали, отказываясь забирать в больницу.

С мамой 74-летней Любовью Дмитриевной Сергей жил в одной комнате в общежитии. Выживать приходилось на пенсию 13 тысяч рублей. Женщине приходилось занимать деньги, чтобы купить минимальное количество продуктов и лекарств, но этого было недостаточно.

Пенсионерка занимала деньги, чтобы купить минимальное количество продуктов и лекарств Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенью 2021 года из-за долгов у женщины арестовали счет, на который ей приходила и без того скромная пенсия. Тогда Любовь Дмитриевна решилась обратиться за помощью к Оксане Рыхтер, которая уже 15 лет занимается благотворительностью. В Верх-Нейвинске она состоит в волонтерском движении «Азимут», а также руководит образовательным блоком Волонтерского центра РМК.

Когда Любовь Измаилова пришла к Оксане на работу, Сергей уже лежал, прикованный к постели и не мог двигаться самостоятельно.

- У нас город небольшой. Все друг друга знают. Вот и Любовь Дмитриевна знала, что мы помогаем людям и пришла попросить продуктовую корзину. А пока разговаривала со мной, заплакала, упала на колени и стала просить спасти медленно умирающего сына. У меня аж все оборвалось внутри. У меня у самой есть сын, ему сейчас 20 лет. Я понимаю, каково это переживать за судьбу своего ребенка, - рассказывает Оксана.

Оксана Рыхтер уже 15 лет помогает людям. Фото: из архива Оксаны Рыхтер

«ПОКАЗАЛИ СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»

Оксана не могла пройти мимо беды, о которой ей рассказала Любовь Дмитриевна.

- У местных врачей были предположения, что у Сергея рак, но подтвердить его могли только квалифицированные специалисты. Поэтому нам важно было отвезти Сергея в онкологический центр в Екатеринбург. Наша скорая помощь этим не занимается, а Любовь Дмитриевна не знала, что для таких тяжелобольных существует социальное такси, - рассказывает Оксана.

Волонтер договорилась с заместителем по социальным вопросам Верх-Нейвинска, чтобы семье оплатили такси. В Екатеринбурге Сергей бесплатно прошел необходимые обследования. Диагноз был подтвержден – вторая стадия рака. Мужчине назначили лечение.

После трех курсов химиотерапии Сергей смог встать на ноги Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Сергей прошел три курса химиотерапии. Для каждого приезжал отдельно. Мы оплатили только первое такси, а дальше Любовь Дмитриевна уже сама находила деньги и договаривалась, чтобы увезти сына в Екатеринбург. Мне кажется, ей просто очень нужна была поддержка, ей важно было почувствовать, что она не одна, что всегда найдутся люди, готовые помочь. Мы сделали первый рывочек и показали ей свет в конце тоннеля. У Любови Дмитриевны появилась надежда, что не все потеряно, что ее сын не умрет через неделю, - делится Оксана.

Вернувшись домой после третьего курса химиотерапии, Сергей не только встал на ноги, но и самостоятельно прошел комиссию врачей в родном городе, чтобы подтвердить инвалидность. Уральцу назначили пенсию – 9300 рублей. А дальше случилось самое настоящее чудо. В начале 2022 года Сергей поехал на плановое обследование в Екатеринбург.

- В тот день мне позвонила Любовь Дмитриевна. Я взяла трубку и услышала: «У сына ремиссия!». Даже сейчас не могу говорить, потому что ком подкатывает к горлу. Я многое повидала за 15 лет волонтерства, но эта история особенно затронула мое сердце, - улыбается Оксана.

Даже в самые темные времена всегда найдутся те, кто помогут осветить путь. Фото: из архива Оксаны Рыхтер

Вот так добрые слова поддержки, корзина продуктов и одно вовремя вызванное такси, казалось бы, мелочь, пустяк, но для 48-летнего уральца Сергея Измаилова они стали спасительными. Сейчас мужчина не только встал на ноги, но и начал подрабатывать. По инвалидности он продолжает получать необходимые лекарства. В семье Измаиловых не все гладко, но теперь мать и сын знают, что даже в самые темные времена всегда найдутся те, кто помогут осветить путь.

P.S Сам Сергей Измаилов – очень скромный мужчина и попросил не иллюстрировать статью о нем своими фотографиями.

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