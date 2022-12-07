В Екатеринбурге подвели итоги первого конкурса инициативных проектов

Много инициатив касалось благоустройства города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поддержка инициативных проектов проходила на информационной площадке «Активный Екатеринбург» с сентября 2022 года. Горожане оценивали идеи, претендующие на софинансирование со стороны муниципалитета и инициативных групп. При этом горожане также могут частично участвовать в финансировании проектов.

– Завершился первый конкурсный отбор инициативных проектов, которые предложили активные екатеринбуржцы. Жители Екатеринбурга представили на конкурс 22 инициативных проекта на общую сумму более 35 миллионов рублей. Отмечу, что стоимость каждого проекта не превышает 2,5 миллиона рублей, - говорит заместитель главы Екатеринбурга Андрей Корюков.

Каждый такой проект направлен на развитие Екатеринбурга. Поэтому инициативные жители активно предлагали проекты по благоустройству общественных пространств, обустройству спортивных и детских площадок, обновлению оборудования учреждений.

Так, для обустройства детских площадок инициаторы предложили приобрести необходимый спортивный и игровой инвентарь и напольное покрытие. Были проекты, связанные с поддержкой учреждений культуры и образования, в частности, для них предлагалось закупить музыкальное, компьютерное и световое оборудование. Часть предложений касалась благоустройства города.

Андрей Корюков отметил, что сегодня на территории Свердловской области действуют два механизма инициативного бюджетирования. Региональный предполагает, что 50 % стоимости проекта покрывается из областного бюджета, а оставшиеся 50 % складываются из средств муниципалитета и граждан.

Городской механизм подразумевает участие средств бюджета муниципалитета в размере от 5 % до 50 %, а остальная часть формируется за счет средств граждан и общественных организаций. Одно из главных условий конкурса – объект или территория, где будет реализован проект, должны являться муниципальной собственностью, так как после завершения проекта городские власти примут его на баланс для дальнейшего содержания и эксплуатации.

В результате изучения всех инициативных предложений конкурсная комиссия отобрала 11 проектов. Они будут осуществляться в первоочередном порядке. Еще 10 проектов смогут быть реализованы, если появится экономия средств.

Такой механизм инициативного бюджетирования позволяет жителям Екатеринбурга самим определять приоритеты расходования средств городского бюджета и в то же время – решать вопросы местного значения.