Экспресс-исследования – на выезд! Успешный опыт «Центра Здоровья» поддержали уральские предприятия и больницы

Юлия Медведева, руководитель «Центра Здоровья» – заведующая отделением медпрофилактики поликлиники №1 ЦГКБ №3. Фото: Лариса НИКИТИНА

Такие центры созданы в рамках нацпроекта «Здоровье» и работают уже 13 лет по всей стране в составе отделений медпрофилактики городских поликлиник, в том числе – в Свердловской области.

Как построена работа такого Центра и что там ожидает пациентов, мы узнали в поликлинике №1 Центральной городской клинической больницы №3 Екатеринбурга.

После многолюдного вестибюля мы оказались в тихом и уютном отделении медпрофилактики, где размещается «Центр Здоровья». Удивительно, здесь нет очередей и пациенты могут без талонов проходить на обследование к врачам.

Над каждым кабинетом висят указатели: «Кабинет инструментального и лабораторного обследования», «Кабинет гигиениста стоматологического», «Кабинет оптометриста» и другие. Рядом – кабинеты для диспансеризации: смотровой, вакцинопрофилактики.

По кабинетам нас провела руководитель «Центра Здоровья» – заведующая отделением медпрофилактики поликлиники №1 ЦГКБ №3 Юлия Медведева.

– Юлия Сергеевна, возможно, еще не все уральцы знают, где находятся «Центры Здоровья» и чем они полезны?

– Сегодня «Центры Здоровья» есть не только в Екатеринбурге. Они есть в Нижнем Тагиле, Асбесте, Ирбите, Серове и других городах области.

«Центры Здоровья» проводят профилактику рисков возникновения серьезных заболеваний, к которым могут привести такие пагубные привычки, как алкоголь, табакокурение, нерациональное питание и другие. Это и ишемическая болезнь сердца, и сахарный диабет, и нарушение микроциркуляции сосудов и так далее.

Для этого мы проводим скрининг и применяем доступные экспресс-методы. Они очень быстрые.

– Чтобы попасть в «Центр Здоровья», нужно записаться заранее в регистратуре, взять талон?

– Нет. Любой человек может обратиться в регистратуру с паспортом и полисом, после чего он тут же может пройти в «Центр Здоровья». Кабинеты работают с 8.00 до 20.00 часов. Наши специалисты работают в две смены.

Помимо этого, наш «Центр Здоровья» первым в регионе с 2021 года начал активно выезжать на предприятия. Есть выездная мобильная бригада. Это удобно работающим людям.

Штат врачей укомплектован так – если один врач уезжает, другой ведет прием здесь на месте.

Медсестра Виктория Баланчивадзе показывает, как устанавливаются электроды кардиовизора. Фото: Лариса НИКИТИНА

– Что включает в себя комплексное медицинское обследование в «Центре Здоровья»?

– За один день пациент может многое узнать о своем здоровье и его рисках.

После измерения температуры, роста, веса и давления пациент проходит тест-исследования: сдает кровь из пальца на сахар и холестерин.

В исследования входит биоимпидансометрия, когда мы выявляем уровень подкожной жировой клетчатки, то есть определяем наличие факторов ожирения, нерационального питания.

С помощью небольшого прибора смокелайзера определяем количество вредного углекислого газа – угарного газа в организме, в легких. Это помогает за 1-2 минуты понять, находится ли курильщик в зоне риска.

Обследование на кардиовизоре помогает составить 3D «портрет сердца». Кардиовизор – новый прибор, который способен предсказать скрытые патологические изменения в сердце. Пациенту на запястья рук и щиколотки надевают электроды, и через несколько минут на мониторе компьютера мы видим его сердце, где в цветовом диапазоне показаны очаги проблемных участков.

С помощью компьютеризированного спирометра оцениваем функции дыхательной системы.

В кабинете оптикометриста с помощью авторефрактометра, пневмотонометра проверяем остроту зрения и уровень внутриглазного давления с целью раннего выявления заболевания глаукомы, приводящей к слепоте. Это исследование быстрое, точное и комфортное для пациента.

В кабинете зуботехника-гигиениста проводится профилактический осмотр ротовой полости и зубов и, при необходимости, проводится профессиональная чистка зубов – всё бесплатно по полису ОМС (а где еще вам бесплатно сделают чистку зубов?!).

«Центр Здоровья» обеспечен необходимым оборудованием, благодаря которому все обследования можно пройти за 20-30 минут.

– А что делать пациенту после того, как он узнал о рисках своего здоровья?

– По итогам и полученным результатам обследования врач формирует Школу здоровья, выдает Паспорт здоровья и персональные рекомендации по фактам риска, которые выявлены.

В Паспорте указывается весь алгоритм: даются подробные рекомендации – по питанию, приему препаратов, образу жизни, о сроках повторной явки и другое. Если выявляются более серьезные патологии, то мы выходим на связь с участковым терапевтом данного пациента. У нас есть взаимопреемственность. Мы знаем, к какому участку и какой больнице он прикреплен. Помогаем записаться на прием в амбулаторно-терапевтическую службу.

– Вы сказали, что выезжаете на предприятия для обследования людей в трудовых коллективах. Какие результаты?

– Во время проведения диспансеризации и в ходе выезда «Центра Здоровья» выявляется много различных патологий, о которых люди не знали. Например, у кого-то повышенный холестерин, у кого-то проблемы с сердцем, онкологические заболевания, доброкачественные опухоли, тяжелые анемии и другое. Особенно после ковида много осложнений.

– Как относятся сами люди к приездам «Центра Здоровья»?

– Мобильно-выездные бригады получают позитивные отзывы от коллективов, там удивлены тому, что это всё качественно, быстро и бесплатно.

Тот спектр обследований, который предлагает диспансерное наблюдение и углубленная диспансеризация, – это немаловажно. Такие анализы не всегда пройдешь у участкового терапевта, где зачастую есть очереди. А здоровые, как мы знаем, не готовы стоять в очередях.

Выездную углубленную диспансеризацию мы проводили на предприятиях в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Среднеуральске, готовимся выехать в Кушву.

– А как вам удается работать без очередей?

– Я понимаю, что такое клиентоориентированность. И я за то, чтобы всё находилось на одном месте. Мы организовали кабинеты «Центра Здоровья» рядом, чтобы пациенты не бегали по всем этажам и не стояли в очереди с другими пациентами, которые пришли в поликлинику.

– А если человек не задумывается о здоровье: пока гром не грянет, обследоваться не пойдет?

– По себе знаю, что профилактика здоровья помогает. Знаю, какие у меня есть проблемы. Хожу в фитнес-клуб. Благодаря тому, что укрепляется мышечный каркас, перестала болеть спина. А если по-хамски относиться к здоровью, так и пойдет течение болезни.

Действительно, многие люди не верят, что бесплатная медицина может сделать такое. Что можно в субботу пройти полное обследование в одном месте, что бригада может выехать и предоставить результатов по анализам крови больше, чем по профосмотрам, что терапевты напишут рекомендации по препаратам. И всё бесплатно. Это людей удивляет.

– Если к вам приезжают пациенты других больниц, что скажут их участковые?

– Здоровая должна быть конкуренция. К нам приезжают пациенты и из других районов. Так же и наши пациенты могут съездить в другие «Центры Здоровья». Главное, людям должно быть удобно. Мы должны заботиться о здоровье наших граждан, и должна быть взаимосвязь.

Мы не отказываем нашим пациентам, так как знаем, что участковые терапевты загружены. Например, к нам заходят перед операцией, потому что в рамках диспансеризации мы можем предоставить им необходимый спектр анализов, вплоть до анализов на гепатиты, ВИЧ и т.д. По диспансеризации проведём большую часть анализов, и не надо сидеть в очередях.

Мы взаимодействуем и с другими клиниками. Тесно дружим с отделениями профилактики и «Центрами Здоровья» больниц Екатеринбурга. Они поддержали наш проект медицинской профилактики по выезду и тоже стали выезжать на заводы, госучреждения, рестораны, фитнес-центры и другие коммерческие организации. И нашим врачам из «Центра Здоровья» люди от чистого сердца говорят спасибо.

Напоминаем, воспользоваться услугами Центра здоровья может любой житель, независимо от прикрепления к какому-то другому медицинскому учреждению. Так что выбирайте тот Центр, куда вам удобно обратиться и не забывайте, что профилактика – важная составляющая крепкого здоровья.

Оптометрист Танзиля Хакимова ведет прием пациента. Фото: Лариса НИКИТИНА

ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ:

ЦГБ №2 (Московская, 2)

ЦГКБ №3 (Бебеля, 160)

ЦГКБ №6 (Белинского, 130)

ЦГБ №7 (Сыромолотова, 19)

ГКБ №14 (пер. Суворовский, 5В)

ЦГКБ №24 (Шварца, 14Г)

СОМК (Июльская,39А)

ДГП №13 (детский центр здоровья) (Буторина, 10)

ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

ГБ г. Асбест (Ленинградская,22)

ГБ г. Каменск-Уральский (Рябова, 20)

Сухоложская РБ (Белинского, 41)

ГБ г. Первоуральск (Емлина,22)

Красноуфимская РБ (Транспортная, 12)

Полевская ЦГБ (пер. Столеваров,3)

Алапаевская ГБ (Ленина, 123)

Ирбитская ЦГБ (Комсомольская,72)

ГБ №1 г. Нижний Тагил (Окунева,30)

ГП №4 г. Нижний Тагил (Новострой, 24)

Серовская ГБ (Октябрьской революции,8)

ДЕТСКИЕ ЦЕНТРЫ ЗДОРОВЬЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ:

Камышловская ЦРБ (Фарфористов,3)

ГБ г. Асбест (Ладыженского,18)

Ревдинская ГБ (Энгельса,35)

ЦГБ г. Кушва (Строителей,136)

Краснотурьинская ГБ (Парковая,11)