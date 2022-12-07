В Нижнем Тагиле на 2 рубля повысили стоимость проезда в общественном транспорте

Теперь проезд в Нижнем Тагиле стоит 24 рубля Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле теперь за проезд в общественном транспорте придется платить больше. Сегодня, 7 декабря, Региональная энергетическая комиссия пересмотрела тарифы на перевозку людей. С просьбой об этом к ней обратились основные перевозчики города.

- В настоящее время на территории Нижнего Тагила перевозка пассажиров общественным транспортом осуществляется по предельному тарифу в размере 22 рублей, - объясняют в Департаменте информационной политики Свердловской области. - В РЭК Свердловской области перевозчиками были направлены предложения о повышении действующих предельных тарифов до 26 рублей за поездку в автотранспорте и трамвае.

В РЭК, правда, после своей экспертизы пришли к выводу, что до 26 рублей за поездку поднимать плату не стоит, так как эта сумма не была экономически обоснована.

- В результате проведенной Комиссией экспертизы представленных перевозчиками материалов на предмет их полноты, а также экономической обоснованности расчетов, были исключены необоснованные затраты организаций, - уточняют в Департаменте информационной политики.

Поэтому проезд повысили, но только до 24 рублей за поездку и место багажа. В силу постановление должно вступить через десять дней после публикации. Что же касается стоимости проезда для льготников, то это решение будет принимать администрация города.

Если говорить про Екатеринбург, то в прошлый раз в столице Урала стоимость проезда повысилась в феврале 2022 года. Ее подняли с 28 до 32 рублей. Хотя изначально перевозчики города просили повысить ее до 38 рублей. До этого стоимость проезда не повышалась пять лет.