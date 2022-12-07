ТРЦ проводят бесплатные медосмотры для горожан и ставят желающим прививки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Торговые центры Екатеринбурга активно участвуют в сохранении здоровья горожан. В них регулярно проходят вакцинации от гриппа, коронавируса и других заболеваний, а также периодически проходят «Дни здоровья». Мы расскажем, в каких ТРЦ и как можно проверить и сохранить здоровье в Екатеринбурге.

Бесплатный медосмотр и вакцинация в Екатеринбурге в декабре 2022

Дни здоровья в «МЕГЕ»

Здоровье в Екатеринбурге можно проверить в ТРЦ «МЕГА». По сообщению пресс-службы торгового центра «МЕГА», 9 и 10 декабря здесь пройдут «Дни здоровья». Это своего рода диспансеризация в Екатеринбурге для всех желающих.

Торговый центр проводит «Дни здоровья» при поддержке Министерства здравоохранения Свердловской области.

Площадку разместили напротив МФЦ. Мероприятие будет проходит 9 декабря с 12:00 до 18:00 и 10 декабря с 10:00 до 16:00.

В список бесплатного медосмотра входят несколько обследований и анализов:

Комплексное обследование и функциональное состояние сердца и дыхательной системы

Обследование кожи дерматоскопом

Уровень общего холестерина и глюкозы в крови

Уровень кислорода в крови

Внутриглазное давление

Артериальное давление

Осмотр полости рта

Консультация терапевта по итогам обследования

Экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Его можно пройти отдельно: анонимное, без предъявления документов. Готов результат будет через 10 минут

Полная проверка зрения и рецепт на новую оптику от салона «Айкрафт оптика»

Одно из видов УЗИ в медицинском центре «Кволити Мед» (органов брюшной полости и почек, щитовидной паращитовидных желез, молочных желез, исследование органов малого таза, трансректальное исследование предстательной железы)

Также на площадке можно будет вакцинироваться против гриппа, COVID-19, дифтерии, столбняка, гепатита В, кори и краснухи.

Обследования проводят для горожан старше 18 лет. С собой надо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Работа выездных пунктов вакцинации в ТРЦ Екатеринбурга

Также в ТРЦ регулярно несколько раз в неделю можно бесплатно пройти вакцинацию от гриппа, новой коронавирусной инфекции и других заболеваний.

В ближайшее время пункты вакцинации в ТРЦ будут работать в определенные дни по следующим адресам:

ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 9 декабря с 14:00 до 18:00, 10 декабря с 10:00 до 14:00

ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – 9 декабря с 14:00 до 18:00, 10 декабря с 10:00 до 14:00

ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 9 декабря с 14:00 до 18:00, 10 декабря с 10:00 до 14:00

ТРЦ «Кировский» (Сиреневый бульвар, 2а) - 9 декабря с 14:00 до 18:00, 10 декабря с 10:00 до 14:00

ТРЦ «ВеерМолл» (просп. Космонавтов, 108Д) – 9 декабря с 14:00 до 18:00, 10 декабря с 10:00 до 14:00

Диспансеризация в поликлинике в Екатеринбурге

Кроме обследований в ТРЦ жители Екатеринбурга могут пройти диспансеризация в поликлинике, к которой прикреплены. В 2022 году диспансеризацию могут пройти горожане, рожденные в 1983, 1986, 1989, 1992, 1995, 1998, 2001, 2004 годах. Россияне старше 40 лет с 2019 года имеют право проходить бесплатное обследование здоровья каждый год.

Также есть возможность пройти углубленную диспансеризацию для всех желающих. Процедура была придумана для оценки того, как пандемия новой коронавирусной инфекции повлияла на жителей страны. Как это сделать тем, кто болел коронавирусом и даже не болел, мы рассказывали в отдельном материале.