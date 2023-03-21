Какие направления появились в Екатеринбурге в 2023 году и какие страны будут популярны у уральцев в сезон отпусков

Туристы из Екатеринбурга начали скупить отпускные туры на лето-2023. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители уральской туротрасли готовятся к грядущему летнему сезону отпусков. Уже сейчас ясно, какие направления будут набирать популярность у жителей Свердловской области, куда можно будет улететь из Екатеринбурга напрямую и какие рейсы потенциально будут открыты к лету 2023 года.

Какие есть популярные туры за рубеж из Екатеринбурга в 2023 году

По словам руководителя кластера Урал, Сибирь и Дальний Восток и обособленного подразделения в Екатеринбурге, туроператора FUN&SUN Оксаны Чуваковой, открывшееся зимой направление юго-восточной Азии набирает обороты.

- Хотим, чтобы уральцы могли полететь в Таиланд, успешным был и чартер из Тюмени на Шри-Ланку. Все ждут открытия направления в Китай. Мы надеемся, что он откроется для россиян в ближайшее время, - говорит Оксана Чувакова.

- Есть разворот интереса к дружественным странам, - дополняет президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. - С начала осенне-зимнего сезона уральские туроператоры, помимо массовых туров как Таиланд, Вьетнам, ощущают существенный рост интереса к таким направлениям, как Иран, Малайзия. Наши ожидания связаны и с открытием китайского направления, мы надеемся на скорое возобновление авиасообщения.

Куда полететь из Екатеринбурга в отпуск напрямую летом 2023 года

По версии FUN&SUN, топовые направления среди зарубежных стран для уральцев весной-летом 2023 года – это:

Турция

Объединенные Арабские Эмираты

Египет

Абхазия

Какие направления откроются из Екатеринбурга к лету 2023 года

По словам Михаила Мальцева, уже ведутся переговоры по организации полетов на остров Лангкави из Екатеринбурга. Остров является достойной заменой раскрученного Бали. Идею посещения острова уральскими туристами предложили на встрече по приглашению представителей Малайзии.

Уральские туроператоры ждут окончания анализа вопроса по техническим возможностями перелетов между Екатеринбургом и Таиландом, а также Екатеринбургом и Вьетнамом.

Не исключено, что в скором времени будет организовано авиасообщение с Ираном.

- Мы получили ряд разрешений по полетным программам из Екатеринбурга в Тегеран, сейчас уже решаются технические вопросы, - добавляет Михаил Мальцев.

С африканскими партнерами уральские туроператоры обсуждают туры в Уганду.

Точные даты начала авиасообщений с перечисленными странами будет анонсироваться по мере решения технических вопросов.