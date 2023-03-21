Гонимый властью польский диссидент стал волонтером в Екатеринбурге, чтобы помогать бойцам в зоне СВО

Марчин уже освоился в Екатеринбурге и не пропускает ни одного собрания волонтеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поляк Марчин Миколаек проделал большой и нелегкий путь, чтобы приехать в Екатеринбург в августе 2022. В родной Свиднице он получил уголовное преследование за то, что поддержал спецоперацию в соцсетях. Сам же 25-летний Марчин не скрывает, что Россию любит и наши ценности ему по душе, в отличие от европейских. Теперь Марчин в качестве волонтера собирает гуманитарные грузы, участвует в патриотических акциях. О том, как поляк стал волонтером, чтобы помогать бойцам в зоне СВО Марчин Миколаек рассказал «КП-Екатеринбург».

- Это Николай Расторгуев виноват в том, что я полюбил Россию, - смеется Марчин. – В феврале я попал на концерт «Любэ». После выступления встретился с Николаем Вячеславовичем и рассказал свою историю побега из Польши. А он мне в ответ: «Теперь ты попал. Назад дороги нет».

Марчин встретился с кумиром детства и рассказал свою историю. Фото: соцсети Марчина Миколаека

«УХАЖИВАЛ ЗА МОГИЛАМИ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ»

Язык Марчин выучил благодаря тому, что на протяжении двух лет общался с друзьями из России. Сейчас он живет в нашей стране уже полгода и старается говорить без акцента. Он уже привык к окраинам Екатеринбурга и отлично ориентируется в городе. По родной Свиднице поляк пока не соскучился.

- В Свиднице жил, как все. После школы, в 18 лет устроился на завод. Мы делали оборудование – печи и грили. Трудился и честно работал. Потом вступил в организацию «Польско-российское братство», которая выступает против русофобии, - рассказывает Марчин. – Мы ухаживали за могилами красноармейцев, возлагали цветы. У меня их было 545. Я очищал их от рисунков, сделанных вандалами, чистил плитку. Хотел своим примером доказать, что в Польше есть нормальные люди, которые чтят подвиги советских солдат.

Марчин ухаживал за могилами красноармейцев. Фото: соцсети Марчина Миколаека

С начала спецоперации организацию, в которой состоял Марчин, запретили. Но в своих соцсетях Марчин продолжил вести блог, в котором без стеснения писал о том, что он сторонник спецоперации на Украине. Польские власти посчитали, что его публикации – это призыв к конфликту.

- Я всегда хотел попасть в Россию. Но думал, что сделаю это по-человечески. Приеду, поживу и для себя найду перспективы, чтобы остаться. Но благодаря польским властям, все произошло намного быстрее, - продолжает Марчин. – У меня в соцсетях были фото в поддержку российского президента, российской армии, СВО и Донбасса. На допросе меня познакомили с материалами дела, где было собрано все, что я постил. Даже попал скриншот плейлиста с песней Олега Газманова «Вперед, Россия». Ее власти расценили, как поддержку спецоперации.

За патриотические акции поляки грозят Марчину новыми доносами. Фото: соцсети Марчина Миколаека

В итоге против Марчина возбудили уголовное дело за «публичные призывы к войне», которые нашли в публикациях. Марчин рассказал, что к нему в дом приехали полицейские и провели обыск. У парня изъяли ноутбук и смартфон. Проверку тогда вело агентство внутренней безопасности Польши. В марте Марчина вызвали на допрос и предъявили обвинения. И он был вынужден эмигрировать в Россию.Тогда же о Марчине узнала начальник Свердловского штаба «Волонтерской роты» Екатерина Ипатова.

- Это был первый случай, когда мы объединили все усилия, чтобы помочь беженцу. Мы делали множество запросов в Министерство иностранных дел. Нам приходили письма от властей и согласования вплоть до пограничной службы ФСБ. Мы помогли ему оформить визу, а потом получить статус беженца, - говорит Екатерина. – С первого дня Марчин пришел к нам в роту и сказал: «Принимайте в свои ряды».

Марчин Миколаек помогает собирать гуманитарные грузы для бойцов Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Я НАШЕЛ СВОЕ МЕСТО»

В Екатеринбурге Марчин живет у друга и подрабатывает грузчиком. Вечера парень проводит в бункере роты, чтобы командой из 15 человек помогать мобилизованным.

- С первых дней говорю о том, что готов поехать на Донбасс хоть в багажнике, - вздыхает Марчин. – Люблю таскать вещи, разгружать машины. Не могу сидеть без дела и хочу быть полезным. Мы собираем гуманитарные грузы, участвуем в акциях памяти. В выходные участвовали с друзьями в акции девятилетнего воссоединения Крыма и России. Похвастался этим в соцсетях. Получил волну негатива от жителей Польши. Они сказали, что напишут на меня очередную партию доносов в агентство внутренней безопасности Польши. Нарекли меня предателем.

Но уголовное наказание Марчина не пугает. Парень уже подготовил триколор, на фоне которого планирует свои выступления в суде.

- Мне говорили, что в России режим, «Мордор» («черная страна» - по книге писателя Дж. Р.Р. Толкина Прим. Ред.) и нет демократии. Я вижу иную картину. До сих пор расстроен, что на улице не увидел ни одного медведя. Все стереотипы отпали сами собой, - махнул рукой парень. - Здесь добрые люди, готовые прийти на помощь. Смело уверяю, я нашел свое место.

МОРОЗА НЕ БОИТСЯ И ОБОЖАЕТ ПЕЛЬМЕНИ

Суровый уральский климат Марчина не пугает. Он не носит шапку и мечтает отправиться на экскурсию в тайгу. А еще, кажется, что он позабыл о традиционных польских сосисках и колбасах.

- Мне близки русские обычаи, я еще в 2012 году принял христианство. Уже познакомился с раскаленной под сто градусов баней, и этими «избиениями» веником. Мое любимое блюдо, которое я могу есть килограммами – пельмени. Мне кажется, я уже надоел всем с ними, но остановиться не могу. Знаю, что со мной сложно и у меня не простой характер. Люблю прямолинейность и честность. Бываю грубым, а еще у меня нестандартный юмор. Не знаю, как меня терпят мои друзья, - смеется Марчин.

Марчин признается, что ни одни стереотип о русских не подтвердился. Фото: соцсети Марчина Миколаека

В свободное время Марчин проводит за просмотром советских фильмов, ходит в театры и слушает русскую музыку.

- Кроме «Любэ» обожаю песни Вячеслава Бутусова, Виктора Цоя. Уральский бард Новиков тоже в душу запал. Еще в день города отрывался под песни Александра Маршала. Да и творчество группы «Бутырка» мне, как потенциальному уголовнику, знакомо, - улыбается Марчин.

В будущем Марчин желает получить гражданство РФ и помогать таким же парням, которые уехать из Европы. Он сам уверяет, что уже получил обращения от людей из-за рубежа, которые также получили преследование за свои пророссийские взгляды. Поэтому, свою общественную деятельность поляк уж точно не оставит.