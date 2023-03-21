Жители Екатеринбурга пожаловались на опасный барак с гниющими потолками

Жители добиваются, чтобы их дом признали аварийным и снесли. Фото: Наталья Дорофеева

Жители Екатеринбурга пожаловались на опасный барак, в котором им приходиться жить. В доме на Шефской, 15 обваливаются стены и потолок, а по соседству с владельцами квартир живут крысы, тараканы и клопы. Жильцы двухэтажного здания, построенного в 1948 году, писали обращения в управляющую компанию, мэрию и департамент жилищного надзора.

Жильцы обратились за помощью к члену Центрального штаба Народного фронта, депутату Госдумы РФ Жанне Рябцевой. Фото: «Народный фронт»

- В ответ на наши мольбы признать дом непригодным для жилья мы получали лишь отписки и советы: «Заштукатурьте и живите дальше, бывают дома и похуже», - рассказывает жительница дома Наталья Дорофеева. - Дом и до этого был в ужасном состоянии – гниют пол и потолки, трескаются стены, постоянные проблемы с горячей водой и отопление, а 9 января у нас случился пожар, во время которого на втором этаже взорвался газовый баллон. И после этого трещины пошли по несущим конструкциям, дом, будто спичечный коробок вот-вот рухнет. Живем здесь на свой страх и риск.

Сейчас в доме проживает около 70 человек. Владельцы квартир пожаловались на опасный барак члену Центрального штаба Народного фронта, депутату Госдумы РФ Жанне Рябцевой. После ее обращения в администрацию была назначена экспертиза, чтобы определить состояние дома и приять решение по ремонту или сносу.

Владельцы квартир вынуждены мириться с ужасными условиями проживания. Фото: Наталья Дорофеева

- Мы хотим, чтобы дом признали аварийным, ветхим и непригодным для проживания и чтобы нас расселили. Необязательно в какой-то новый дом, хоть бы это было жилье с нормальными условиями. А так, как мы живем сейчас, очень опасно для жизни, - говорит Наталья Дорофеева.

- Наша задача – оперативно провести экспертизу состояния дома. Ну и конечно, важно, чтобы жители имели возможность наблюдать за работой экспертов, чтобы все было прозрачно и вынесенное решение было понятно собственникам жилья. Также я считаю, что будет правильным компенсировать затраты на съем жилья семьям с детьми, пенсионерам, инвалидам, - говорит Жанна Рябцева.

После пожара 9 января 2023 года в доме начали рушиться несущие стены. Фото: Наталья Дорофеева

Дело об опасном бараке взял на контроль Глава СК РФ Александр Бастрыкин.

- Председатель СК России поручил организовать процессуальную поверку по факту нарушения жилищных прав жителей Свердловской области. Граждане говорят, что их дом не признают аварийным и жильцов не переселяют в благоустроенный дом. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Надбитову А.Д. организовать процессуальную проверку по информации СМИ и представить доклад, - сообщили в Следственном комитете России.