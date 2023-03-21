После инцидента мать двоих детей осталась без работы и автомобиля Фото: предоставлено героями публикации

Орджоникидзевский суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему следователю полиции Анастасии Ившиной. Ее признали виновной по статье 318 УК «Применение насилия в отношении представителя власти».

Мама двоих деток и ее муж стали фигурантами уголовных дел в конце 2021 года после стычки с судебным приставом и его стажером. Сотрудники ФССП приехали к дому Ившиных, чтобы забрать на эвакуаторе белый Kia Sportage. Чета взяла иномарку в кредит еще в 2012 году, но спустя пять лет перестала платить взносы.

Супруги попытались отстоять автомобиль, но в результате лишь подрались с должностными лицами. Анастасия на тот момент была следователем в одном из отделов МВД, и находилась в декрете. Однако после инцидента ее уволили по «отрицательным мотивам».

Анастасия Ившина и ее муж Евгений Фото: предоставлено героями публикации

- Какие могут быть комментарии, когда судья закрыла на все глаза, на все несостыковки. Изначально в рапорте про меня ничего не было. Только про моего супруга. И как только они узнали, что я следователь, все появилось. Я уже неоднократно говорила, что у приставов не было опознавательных знаков и формы. Я бы тогда не стала звать на помощь и просить вызвать полицию. Нет смысла бороться дальше. Что тут говорить, когда и с работы выгнали. Может и хорошо, что я больше не часть системы, - прокомментировала решение суда в разговоре с «КП-Екатеринбург» Анастасия Ившина.

В начале февраля Евгению назначили штраф в 15 тысяч рублей, а также оплатить судебные издержки на эту же сумму. Анастасию вслед за мужем признали виновной и назначили 12 тысяч штрафа.

Примечательно, что в Следственном комитете отказываются комментировать уже завершенные расследования.