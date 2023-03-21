Три причины подарить подруге зубную щетку с монопучком

Фото: пресс-служба ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Все больше женщин и девушек уделяют особое внимание заботе о себе. Это сформировало тренд осознанного выбора товаров. В магазинах с косметикой появились отдельные полки с продукцией для здоровья, а производители начали уделять больше внимания разработкам полезных приборов. Электрическая зубная щетка стала отличным вариантом подарка. Щетка Polaris PETB 0701 TC обладает всеми качествами для того, чтобы быть любимым гаджетом.

Во-первых, щеткой будут точно пользоваться. И не от случая к случаю, а ежедневно. Ведь это прекрасный способ на профессиональном уровне позаботиться о своей улыбке. Щетка обладает тремя насадками для зубов с разной чувствительностью. Среди них функциональная монопучковая насадка. Она поможет не только тщательно очистить межзубные промежутки и десневой край, но и подойдет для чистки брекетов и имплантов. Щетка обладает пятью режимами работы: от мягкого очищения зубов до режима осветления.

Во-вторых, щеткой удобно и комфортно пользоваться. Щетинки прибора сделаны из мягкого гипоаллергенного синтетического материала. В гаджет интегрирован удобный таймер на 2 минуты. Пользоваться щеткой можно 60 дней без подзарядки. Имеет влагозащиту, позволяющую чистить зубы прямо в душе.

В-третьих, этот подарок понравится ценителям красоты и эстетики. Сама щетка выглядит лаконично и изящно. В наборе к гаджету предусмотрен футляр для путешествий и хранения. Весь набор упакован в подарочную коробку, которая не нуждается в дополнительном оформлении.

Хорошая щетка — забота не только о здоровье, но и о финансах, ведь она позволит в будущем сократить расходы на стоматолога.

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