Дмитрию поставили предварительный диагноз ОРВИ. Фото: соцсети/Алексей Булатов

На протяжении нескольких дней житель района Уктус Дмитрий чувствовал, что тяжело заболел. Но днем, 5 декабря, его температура подскочила до 39 градусов. Он понимал, что сбить самостоятельно ее уже не получается. Тогда, он обратился в скорую помощь.

- Пытались сбить температуру таблетками – не вышло. Также у мужа была рвота с кровью. В 17:00 мы позвонили в скорую помощь. После этого, прождала час и стала звонить вновь. Мне диспетчер сказала, что у них очень много звонков и бригады не успевают выезжать. Как она рассказала, к ним 2500 человек обращаются за сутки, - рассказала «КП-Екатеринбург» жена Дмитрия Людмила.

Дальше, по словам Людмилы, состояние Дмитрия начало существенно ухудшаться, и он стал задыхаться.

- После этого я вновь звонила в скорую и так каждый час. Я говорила, что у него рвота, болит живот. Мне отвечали, что звонок принят и он в очереди. Мы уже подумали о том, чтобы поехать в больницу самостоятельно. Но Дима себя очень плохо чувствовал, и я подумала, что эти поездки будут лишними, - продолжает Людмила.

В конечном счете врачи скорой помощи все же приехали к мужчине в 00:30. Госпитализировать его не стали.

Дмитрий и его жена Людмила состоят в общественном фонде. Фото: соцсети

- Бригада скорой помощи осмотрела Диму. Предварительно ему поставили диагноз ОРВИ. Так как тест на COVID-19 был отрицательный. Нашу заявку передали в поликлинику, - продолжает Людмила. - Мы думали, что такое большое количество вызов из-за очередной волны коронавируса. Но врачи говорят, что обращения идут по самым разным поводам, а очередной волны ковида нет.

В пресс-службе станции скорой медицинской помощи имени Капиноса «КП-Екатеринбург» рассказали, что диспетчерам пациент сообщал другую информацию о симптомах и его вызов был принят в качестве неотложного, а не экстренного.

- Диспетчер скорой помощи, верно, обозначила срочность. Мужчине не потребовалась госпитализация. На вызовы, касающиеся неотложной формы, бригады отправляют по мере освобождения. В период сезонных заболеваний ОРВИ и гриппа нагрузка на сотрудников скорой помощи значительно увеличилась. Пациенты могут обратиться за неотложной помощью в поликлинику по месту жительства, - рассказали в пресс-службе скорой помощи.

В мае 2022 года Минздрав Свердловской области опубликовал приказ, по которому проводится новый порядок работы «неотложек» в поликлиниках. Вызовы, на которых нет угрозы жизни человеку, будут обслуживать отделения неотложной помощи.

Врачи будут выезжать на дом к тем больным, у которых есть признаки обострения хронических заболеваний или острые заболевания без угрозы жизни - то есть без потери сознания, судорог, кровотечения и симптомов. Врачи скорой помощи приезжают на экстренные вызовы при несчастных случаях, чрезвычайных происшествиях, острых состояниях вроде перелома или ранения, сердечных приступах с потерей сознания и кровотечением.

Поводами для переадресации вызова скорой помощи врачам неотложного отделения могут стать температура при гриппе и ОРВИ, головокружения, боли в груди.

Среди симптомов, которые требуют вызова врача «неотложки»: повышение давления, приступ одышки у астматиков, головные боли на фоне гипертонии, мигрень, энцефалопатия, боли в животе и рвота, боли в суставах и так далее.

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