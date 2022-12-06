«Синара-Девелопмент» получила заключения о соответствии всем требованиям общежитий, построенных в деревне спортивных состязаний

Фото предоставлено пресс-центром «Синара–Девелопмент»

Компания «Синара-Девелопмент» 6 декабря 2022 года получила заключения о соответствии (ЗОС) построенных объектов капитального строительства требованиям проектной документации.

Фото предоставлено пресс-центром «Синара–Девелопмент»

Заключения утверждены приказами Департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области. Получение ЗОС означает, что возведенные объекты соответствуют всем правилам и нормам: пожарным, санитарным, градостроительным и прочим. До конца 2022 года будут получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию.

Фото предоставлено пресс-центром «Синара–Девелопмент»

Общая площадь каждого здания составляет 41 837 кв. м, в общежитиях - по 836 жилых ячеек с кухнями-нишами, оборудованными холодильниками, варочными поверхностями, вытяжками. На каждом этаже жилых зданий предусмотрены зоны для стирки, сушки и глажки белья, кроссовая, учебная комната, массажный кабинет, место отдыха. Общая площадь всего комплекса из пяти общежитий составляет 209 тысяч кв.м. Еще три здания будут сданы в эксплуатацию в апреле 2023 года.

Фото предоставлено пресс-центром «Синара–Девелопмент»

«Получение ЗОС на первые объекты подтверждает, что строительство деревни Международного фестиваля университетского спорта выходит на финишную прямую. Уже через четыре с половиной месяца все объекты, а это Дворец водных видов спорта, общественный и медицинский центры, тренировочное поле, будут готовы принимать гостей. Впереди у нас еще много ответственных и важных рубежей, но я уверен, что мы сдадим все объекты точно в установленные госконтрактами сроки и с высочайшим качество», - отметил генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

Видеообзор со стройплощадки можно посмотреть здесь.