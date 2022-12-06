Невьянск попал в ТОП-5 мистических городов России

По легенде, зодчего сбросили с Невьянской башни, чтобы он не мог воплотить проект дважды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из городов Свердловской области вошел в ТОП-5 самых мистических. Рейтинг составили эксперты из Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

- Развитие внутреннего познавательного туризма будет прирастать малыми историческими городами, - говорит профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Кирилл Рожков. - А сердце каждого города - его особый образ и аура, с его загадками и таинственностью.

В общем, запоминайте, куда можно поехать, если любите загадки и таинственность.

Кыштым - один из самых загадочных городов России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КЫШТЫМ: ГУМАНОИД АЛЕШЕНЬКА

В Челябинской области есть Кыштым. Небольшой городок, в котором старушка Тамара Просвирина в 1996 году нашла то ли человеческое дитя, то ли инопланетное. Но был тот карлик едва ли больше двух спичечных коробков. Тамара называла его Алешенькой и кормила сгущенкой. А потом угодила в психиатрическую больницу. Так и осталось от Алешеньки лишь загадочное сухое тельце, которое до сих пор не дает покоя уфологам. Кстати, журналисты «Комсомолки» объехали пол России, чтобы узнать, куда же на самом деле исчез гуманоид Алешенька.

ПОДВОДНАЯ МОЛОГА

Был на реке Волга город – Молога называли. А потом его не стало – ушел на дно Рыбинского водохранилища в середине XX века. Так что впору его называть нашей русской Атлантидой.

- В 30-х годах, в период реализации планов по электрификации страны, началось создание Волжского каскада водохранилищ, - объясняют эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ. - Ради увеличения мощности ГЭС купеческий город, впервые упомянутый в летописях в 1149 году, был приговорен к полному затоплению.

По слухам, не все жители согласились уйти. Якобы некоторые из них ушли ко дну вместе с домами.

В середине XX века город Молога оказался под водой Фото: Евгения ГУСЕВА

ГОРОДЕЦ С ХРАМОМ НА ДНЕ ОЗЕРА

Еще один город на Волге - Городец. Многие верят, что под валом на краю города есть подземный тоннель. В нем, согласно легенде, были погребены заживо монахи, не желавшие сдаваться в плен захватчикам зимой 1408 года. Их призраки до сих пор можно увидеть выходящими из вала.

Есть и другая легенда. Якобы на дне Святого озере находится храм – он сам ушел под воду, чтобы не достаться захватчикам. И иногда, купаясь, можно услышать, как снизу доносится колокольный звон.

ТОРОПЕЦ: КЛАД НАПОЛЕОНА

В Тверской области есть древний город Торопец. Одна из легенд гласит, что Наполеон зарыл здесь клад. С десяток бочек, битком набитых золотом. Спрятал он их, когда с позором отступал из России. Но где оно лежит, никто не знает.

А еще есть легенда, что в подвале Невьянской башни тайно чеканили золотую монету. И однажды перед приездом ревизора рабочих затопили, чтобы скрыть следы преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

НЕВЬЯНСК:НАКЛОННАЯ БАШНЯ

Ну и наконец, наш Невьянск и его знаменитая на всю страну наклонная башня, построенная в XVIII веке. Существует легенда, что по указанию заказчика зодчего сбросили с башни, чтобы он не мог воплотить проект дважды. Кроме того до сих пор остается неизвестной причина наклона Невьянской башни. Одна из версий: к приезду ревизора был затоплен подвал, в котором незаконно чеканились монеты… А еще где-то в стенах башни якобы замурован скелет, но где никто не знает.

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