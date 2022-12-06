Школьная пятилетка: администрация Екатеринбурга подвела итоги развития городского образования

Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

На заседании Екатеринбургской городской Думы начальник Департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко рассказал об итогах реализации пятилетней муниципальной программы развития системы образования.

– Развитие сферы образования – одно из приоритетных направлений деятельности муниципалитета, поскольку оно является залогом благополучия города в будущем. Всего в Екатеринбурге работают более 500 учебных заведений, включая 165 школ, 345 детских садов и 17 учреждений дополнительного образования. В них занимаются более 250 тысяч детей, - подчеркнул Константин Шевченко.

Муниципальная программа по развитию городской системы образования работает с 2017 по 2022 год. Она включает в себя 4 направления: развитие системы образования, обеспечение работы организаций, развитие детский оздоровительных лагерей и развитие сети дошкольных образовательных учреждений.

- По первому направлению мы создавали образовательную инфраструктуру, наращивали кадровый потенциал, улучшали качество управления учебным процессом и совершенствовали работу с детьми с особенными потребностями, в том числе – одаренными. Так, для 25 образовательных центров и 6 детсадов закупили оборудование и программное обеспечение, открыли 4 «Точки роста» в сельских школах, в 5 детсадах создали условия для работы с особыми детьми, - отметил Константин Шевченко.

По направлению «Обеспечение работы организаций» проводилось укрепление материально-технической базы учебных заведений. Так, за пять лет в 47 городских образовательных учреждениях провели ремонты, а в 145 – обновили оборудование пищеблоков. Ежегодно не менее чем для 21 заведения закупали учебное или игровое оборудование. Для 8 школ построили спортивные стадионы.

Также за это время была расширена сеть дошкольных образовательных учреждений: построены 11 детсадов и создано почти 3 тысячи мест для юных екатеринбуржцев.

По словам Константина Шевченко, благодаря грамотной просветительской политике школьники Екатеринбурга - лучшие в регионе и одни из самых подготовленных в стране. 98 % призеров и победителей финального этапа всероссийских олимпиад из Свердловской области – жители уральской столицы.