Жители микрорайона «Птицефабрика» замерзают в квартирах и ждут помощи от мэрии

Жители холодных квартир объединились Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители микрорайона Птицефабрика жалуются на холод в квартирах. Во многих домах горячая вода бежит еле теплой. Проблема в поселке не решается уже давно, поэтому жители холодных квартир объединились и готовят коллективную жалобу сразу в несколько инстанций.

ОБЪЕДИНИЛИСЬ В ОБЩИЙ ЧАТ РАДИ ЖАЛОБЫ

- Я живу в четырехкомнатной квартире. Мой дом в центре поселка. Мы жаловались на холод в доме еще в прошлом году, когда я в этот дом переехала. Я тогда обратила внимание, что горячая вода совсем не горячая. Отопление включалось долго, да и в итоге тоже так себе. Батарея в дальней комнате просто отключалась. Я вызывала жилищную инспекцию, новогодние праздники я отмечала уже в теплой квартире, - рассказывает «КП-Екатеринбург» местная жительница Елена.

Сейчас в квартире у Елены снова горячая вода не горячая, а дома работают два обогревателя. Жители нескольких других домов обнаружили, что такая проблема есть у многих. Ситуация в районе Птицефабрики неравномерная: на каких-то улицах в домах теплее, например, в центре района.

- У меня дома еще некритичная ситуация: бывает у кого-то 19 градусов. В итоге, одна жительница создала активный чат в мессенджере, куда попросила всех жителей прислать ответы от ведомств: от жилищной инспекции, администрации по поводу котельной, - говорит Елена.

Письмо направят в несколько инстанций Фото: Алексей БУЛАТОВ

Женщина написала коллективное письмо в прокуратуру Свердловской области, в Министерство энергетики и ЖКХ, администрацию и жилищную инспекцию. Теперь все желающие 6 декабря подписывают его в местном магазине сети «Монетка». Всего в чате собрались люди, живущие по адресам Варшавская 2, 34, 36, 40, Ялунинская 2, 4 и Хромцовская, 1.

«ЖАЛОБЫ БУДУТ ИЗ-ЗА ИЗНОШЕННЫХ СЕТЕЙ»

При этом, ситуация с отоплением и горячей водой завязана не только на одной управляющей компании. Владельцы холодных квартир говорят, что дело в старой котельной, которую обслуживает энергосбытовая компания «ИНЕКТЕПЛО».

- Это идет давно, на Птицефабрике всегда так было. Котельную все время обещают отремонтировать, но все никак. В управляющей компании мне лично отвечают и говорят, что у нее все в порядке, но это неправда. Нас в чате человек 30, все жалуются, - уточняет жительница района.

В управляющей компании «Ремстройкомплекс» на момент публикации «КП-Екатеринбург» не ответили. В энергосбытовой компании «ИНЕКТЕПЛО» отмечают, что тепло в котельной подают тепло выше, чем указывается по ГОСТу.

- В котельной мы даем температуру выше утвержденных показателей, потому мы прекрасно понимаем, что сети изношенные, трубы где-то забитые, где-то нерадивые собственники. Чтобы где-то замерзали дома – не слышал такого, но по квартирам жалобы есть, - говорит «КП-Екатеринбург» начальник котельной Виктор Мозговой.

В котельной всегда реагируют на жалобы Фото: Алексей БУЛАТОВ

По его словам, все жалобы от местных жителей обрабатываются. Например, 6 декабря собственник квартиры на Ялунинской, 4 сообщил про холодную воду вместо горячей. Проблему решают.

- В последних домах от котельной, возможно, холоднее. У них часто топятся колодцы теплотрассы, «Водоканал» ремонтировал все лето. Возможно и сейчас такая проблема, мы проверим. Особых жалоб нет, но если есть, то вместе с управляющей компанией мы все проверяем, - уточняет начальник котельной.

Часто причина холода в квартирах и отсутствия горячей воды кроется в забитых стояках, западающих задвижках, которые уже старые.

- Отдельные жалобы есть и будут в наших условиях с изношенными сетями. Котел один отремонтирован, второй в ремонте, третий и четвертый нормально работают, а пятый в резерве, - говорит Виктор Мозговой.

В администрации Екатеринбурга на момент публикации сообщили, что информацию о жалобах уточнят. Недавно мы рассказывали о жителях Уктуса, которые тоже замерзают в своих квартирах. В одной из новостроек в районе больше, чем на сутки отключили отопление и горячую воду. Жители согревались обогревателями, чаем и свитерами.

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