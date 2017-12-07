Такой лазер не один глаз спас! В клинике «ГлазЦентр» предлагают четыре метода эффективной коррекции зрения

Распрощаться с очками и линзами помогут в клинике «ГЛАЗЦЕНТР Микрохирургия глаза» в Екатеринбурге на ул. Толмачева, 9

«Без очков шайбу на экране видишь?» – спросил шоумен. «Я даже телевизор не вижу», – ответил один из российских комиков.

Если вы также щуритесь, жмуритесь, но всё равно плохо видите, а очки и линзы носить не хотите, то решение для вас есть!

Новая яркая жизнь без очков и линз доступна каждому, кто обратится в клинику федеральной сети «ГЛАЗЦЕНТР Микохирургия глаза» в Екатеринбурге на ул. Толмачева, д. 9. Здесь с помощью современных технологий коррекции зрения вернут вам возможность видеть мир во всей красе и в HD-качестве.

Высококвалифицированные офтальмохирурги «ГлазЦентра» проводят лазерную коррекцию зрения методами Lasik, Super Lasik и ФРК и премиум коррекцию зрения. Узнайте об этом больше и смело прощайтесь с очками!

Прежде чем приступить к операции по коррекции зрения, пациенту проводят высокоточную диагностику

LASIK

LASIK – вид коррекции зрения при помощи эксимерного лазера. Такая операция позволяет исправить дальнозоркость (до +6 диоптрий), близорукость (до −12 диоптрий) и астигматизм (до ±6 диоптрий).

Но прежде чем приступить к операции, назначается диагностика. Не забудьте отказаться от контактных линз за 10-14 дней до дня диагностики и от ночных линз – за 6 месяцев. В этот же день после получения допуска на операцию сразу на месте можно сдать предоперационные анализы.

Отметим, экспресс-диагностика, стоимость которой 2800 рублей, включает в себя забор крови на ОАК (общий анализ крови), СОЭ (скорость оседания эритроцитов), сахар крови (глюкоза), ЭДС (экспресс-диагностику сифилиса), ВИЧ, маркёры гепатита B и C.

Операция проходит следующим образом. После закапывания обезболивающих капель офтальмохирург формирует роговичный лоскут и приступает к операционному этапу с помощью эксимерного лазера. В конце возвращает роговичный лоскут на место. Операция выполняется за 10 минут, проходит безболезненно, безопасно и дает способность отлично видеть.

В «ГлазЦентре» стоимость коррекции зрения методом LASIK составляет 8750 рублей на один глаз.

Для иногородних пациентов действует акция на лазерную коррекцию зрения методом Лейсик один глаз от 8750 руб. только при коррекции зрения на оба глаза. Вся операция проходит за 10 минут нет скрытых платежей и дополнительных услуг Специально для иногородних пациентов мы даем дополнительные скидки на любые номера в гостинице партнёров при заселении.

ФРК

Фоторефракционная кератэктомия (ФРК) – еще один метод коррекции зрения. Он используется при лечении миопии, дальнозоркости и астигматизма.

В ходе ФРК удаляются поверхностные слои роговицы и для изменения оптических свойств оболочки, улучшения ее геометрии выпаривается теплом от лазера часть стромы. После завершения коррекции геометрии роговицы в глаз закапывается противовоспалительный раствор и устанавливается защитная контактная линза. Эпителий роговицы восстанавливается в течение нескольких дней, все функции глаза – в течение месяца. Ограничения в послеоперационный период минимальные, а результат сохранится на долгие годы.

Цена операции за 1 глаз – 8 750 рублей.

Офтальмохирурги «ГлазЦентра» проводят лазерную коррекцию зрения различными методами

SUPER LASIK

SUPER LASIK – эффективный метод коррекции дальнозоркости и астигматизма на долгие годы.

Операция проводится после диагностики особенностей роговицы. Анализируется 22 000 точки на роговице и составляется индивидуальный топографический профиль поверхности каждого глаза. Это дает возможность для программирования индивидуализированной лазерной коррекции.

В начале операции закапываются обезболивающие капли. Затем формируется роговичный лоскут. И офтальмохирург с помощью лазера приступает к операции, в завершении которой возвращает роговичный лоскут на место.

После этой операции пациент быстро восстанавливается и имеет минимальные ограничения в послеоперационый период.

Цена коррекции зрения методом SUPER LASIK – 22500 рублей на оба глаза.

ПРЕМИУМ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

Премиум коррекция зрения проводится с заменого хрусталика на интраокулярную линзу (ИОЛ).

Это отличный способ вернуть себе хорошее зрение навсегда. Данный метод восстановления зрения подойдет тем, кому противопоказана лазерная коррекция зрения.

Интраокулярная линза, сменив природный хрусталик, работает как очки, находясь внутри глазного яблока.

Среди преимуществ этого метода – возможность исправить зрение пациентам после 45 лет, при высоких степенях близорукости и дальнозоркости, при пресбиопии.

Операция по замене хрусталика наименее травматичная и бесшовная. Проводится с помощью ультразвука и лазера. Пациенту закапывают анестетик, после чего хирург делает небольшой надрез до 2 мм и ультразвуком расщепляет и извлекает природный хрусталик. На его место устанавливается интраокулярная линза.

Немаловажно, что после замены хрусталика на ИОЛ пациент быстро восстанавливается и имеет минимальные ограничения в послеоперационный период.

Стоимость операции зависит от вида имплантируемого хрусталика ИОЛ. Хирург-офтальмолог подбирает интраокулярную линзу с учётом особенностей и пожеланий пациента.

Факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ AcrySof SA (США) от 35 000 рублей за один глаз.

За полгода офтальмохирурги «Глазцентра» в Екатеринбурге прооперировали 74 тысячи глаз

КОМУ ПРОТИВОПОКАЗАНО

Среди противопоказаний для коррекции зрения – аутоиммунные болезни, затрудняющие нормальную регенерацию роговицы; патология иммунитета; системные заболевания соединительной ткани; повышенное внутриглазное давление; кератоконус; малая толщина роговичной оболочки (менее 480 мкм); непрозрачность оптических средств (роговицы, хрусталика); прогрессирование близорукости; отслойка сетчатки; вирусное поражение глаз (герпес); состояние беременности и период лактации.

По ряду заболеваний можно будет оперироваться в стадии ремиссии, а также после лечения и выздоровления, но исключительно после согласования с рефракционным хирургом.

ОБОРУДОВАНИЕ

Офтальмологическое оборудование последнего поколения, которое установлено в клинике «ГлазЦентр», позволяет проводить высокоточные операции.

Для лазерной коррекции зрения в клинике используются современные эксимерные лазеры последнего поколения импортного производства. Так, WAVELIGHT EX500 позволяет полностью исправить все имеющиеся дефекты зрения и в течение нескольких часов полностью восстановить работоспособность глаз.

Также в «ГлазЦентре» используется один из лучших кератомов нового поколения, нашедших применение в мировой рефракционной хирургии. Микрокератом MORIA ONE USE-PLUS c одноразовыми головками снижает опасность повреждения лезвия, обеспечивает безопасность, удобство и простоту применения.

Клиника гарантируют безопасность для здоровья пациентов, применяя индивидуальные одноразовые расходные материалы.

За полгода офтальмохирурги екатеринбургского «Глазцентра» провели 137 тысяч диагностических исследований, прооперировали 74 тысячи глаз! Сюда едут не только жители Свердловской, Челябинской, Тюменской областей, ХМАО и других регионов страны, но и сторонники медицинского туризма из стран СНГ, например, из Казахстана.

Политика «ГлазЦентра» направлена на оказание качественной офтальмологической помощи пациентам, по лазерной коррекции цена до конца декабря теперь не только для жителей области, но и для екатеринбуржцев, пожалуй самая низкая цена в городе.

Адрес: Глазная клиника" ГЛАЗЦЕНТР"

г. Екатеринбург, ул. Толмачева, д.9 Ежедневно, 09:00-21:00, без перерыва. Запись на приём: +7 (343) 289 11 11, 8 800 707 06 16 (звонок по России бесплатный). WhatsApp +79221311920 ekb@glazcenter.ru Сайт Telegram Отзывы о клинике Группа ВКонтакте TikTok