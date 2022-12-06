Екатеринбургские волонтеры отправили гуманитарный груз в Донбасс

Фото: Алина ШЕШЕНЯ

Городской волонтерский центр «Мы рядом», созданный в Екатеринбурге по инициативе главы города, отправил очередную партию гуманитарного груза для уральцев, выполняющих воинский долг в зоне специальной военной операции.

- Этот центр начал работать в октябре и объединил около 300 волонтёров. Они помогают семьям мобилизованных, в том числе – решают их бытовые проблемы и ситуации, - отметил градоначальник Алексей Орлов.

Сейчас волонтеры собрали 15 тонн гуманитарной помощи. Добровольцам активно помогали образовательные учреждения, общественные организации и военно-патриотические клубы, а также неравнодушные жители Екатеринбурга. Продукты длительного хранения, теплые вещи, лекарства и бытовую химию – всё это получат свердловские мобилизованные и контрактники. Волонтеры центра «Мы рядом» сопровождают машину с гуманитарным грузом и проконтролируют его передачу военнослужащим.

- Мы видим результаты работы нашего волонтерского центра, который сформировался буквально за считанные часы после того, как президент объявил частичную мобилизацию. Шло много запросов от семей мобилизованных, от наших жительниц, которые отправили своих мужей выполнять свой долг в зону специальной военной операции. Наши волонтеры и общественники вышли с инициативой об отправке гуманитарного груза, и мы ее поддержали. Екатеринбург в очередной раз подтверждает статус города добра и соучастия. Я благодарю всех, кто участвовал в сборе гуманитарного груза, - подчеркнул Алексей Орлов.

- Отправка гуманитарного груза – это действительно знаковое мероприятие, – добавил первый заместитель Губернатора Свердловской области Алексей Шмыков. – С февраля этого года неравнодушные жители нашего региона начали собирать необходимую гуманитарную помощь. Без добровольцев, являющихся движущей силой, не обойтись. На вас всегда можно опереться. Это показал пандемийный год.

Напомним, что обратиться к добровольцам за помощью или, наоборот, предложить её можно в любой день недели с 09:00 до 18:00 по телефону горячей линии: +7 (800) 101-51-62, а также в мессенджерах Telegram, WhatsApp и соцсети ВКонтакте.

5 декабря Екатеринбург отметил Международный день добровольцев. Сегодня в уральской столице ведут активную работу 215 волонтерских сообществ, ни одно крупное городское мероприятие и значимое событие не обходится без их участия.