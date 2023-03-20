Мать двоих детей, рассказавшую об адской жизни с экс-супругом, затравили местные жители

Ольге удалось сбежать от бывшего сожителя, но он требует общения с детьми. Фото: из архива героини публикации

Мать двоих из Артемовского затравили местные жители после рассказа об адской жизни с бывшим сожителем. По словам 37-летней Ольги (Имя изменено по просьбе героини публикации. - Прим. ред.), мужчина бил ее и детей и не выпускал из квартиры.

Ольга и Влад (Имя изменено. - Прим. ред.) познакомились в 2010 году. Через год женщина родила от него дочь и вместе с четырехлетним сыном от другого мужчины переехала к нему жить. Жительница Артемовского прожила с Владом около двух месяцев. Как рассказала «КП-Екатеринбург» мать двоих детей, за это время Влад неоднократно бил ее и детей.

Ольга боялась расправы и не обращалась в полицию до марта 2023 года. Фото: из архива героини публикации

- Когда мы были на людях, он крепко обнимал меня и говорил, что я у него самая лучшая, но когда мы оставались дома одни, регулярно избивал, и даже не из-за того, что я что-то не так сказала или сделала, а просто потому что ему захотелось. Часто было так, что он подходил сзади и ударял меня по почкам. Неоднократно бил и детей. Один раз ударил сына так, что из его груди вырвался истошный вопль, такого я в жизни никогда до этого не слышала. Влад запирался с детьми в другой комнате и говорил мне ни в коем случае туда не заходить. Из комнаты доносился детский плач. Что он там делал, я даже представить себе боялась. При этом каждую ночь он заставлял меня заниматься с ним сексом, мне не хотелось, я плакала, а он продолжал, - рассказала Ольга.

Ольга утверждает, что не могла сбежать от этого ужаса, так как Влад запирал ее в квартире, а звонить в полицию или родным она боялась, думала: «Если он узнает, то точно что-то с нами сделает». Но однажды ей все же удалось забрать детей и уехать.

По словам Ольги, Влад бил ее и детей, а теперь требует отдать ему дочь. Фото: из архива героини публикации

Через два месяца женщине удалось сбежать, но, по ее словам, уже больше десяти лет Влад не оставляет ее в покое и требует общения с детьми. Ольга боялась расправы и не обращалась в полицию. В марте 2022 года мужчина подал в суд на родительские права. После двух заседаний суда его признали отцом девочки.

18 марта 2023 года жительница Артемовского все же подала на мужчину заявление в полицию. Ольга считает, что детям опасно общаться с ее бывшим сожителем, и всячески пытается защитись от него сына и дочь. Но после жалоб на Влада, по словам женщины, к ней стали с презрением относиться местные жители.

Ольга считает, что детям опасно общаться с ее бывшим сожителем и всячески пытается защитись от него сына и дочь. Фото: из архива героини публикации

- У нас город маленький. Почти все друг друга знают. Началось негативное отношение ко мне в моем городе со стороны местных жителей, сотрудников больницы, начальства на работе. Люди на улице стороной обходят, будто и не существует меня. Многие не верят мне, принимают за душевнобольную. На работе относятся с презрением. На днях у сына была температура, я обратилась в больницу. Медсестры разговаривали со мной очень грубо, сказали: «Что это вы к нам ездите постоянно?! Хватит уже так часто жаловаться». Не знаю, почему вдруг ко мне такое отношение. Я ведь никому ничего плохого не сделала, - делится женщина.

Напомним, сейчас сыну Ольги 17 лет, а дочке 11. В апреле 2022 года дочь Ольги и Влада прошла социально-психологическое обследование, в заключении которого (имеется в распоряжении редакции. - Прим. ред.) было указано, что девочка боится Влада, но аргументирует свои страхи лишь со слов матери: «Я не хочу с ним общаться, потому что мама рассказывала, что он бил ее и брата». В ближайшее время Ольга хочет, чтобы медицинскую экспертизу также прошел и ее старший сын.

- В минувшую субботу, 18 марта, женщина написала заявление в полицию, но не по месту жительства в Артемовском, а в дежурную часть ОП № 14 УМВД по Екатеринбургу. Оно в установленном порядке зарегистрировано, по нему проводится тщательное разбирательство, по итогам которого будет принято обоснованное процессуальное решение, - сообщил «КП-Екатеринбург» руководитель пресс-службу ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

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