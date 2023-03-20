Бережный и мощный. Фен, которому она точно обрадуется

Фото предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

Дарить подарок особенно приятно, если им действительно будут пользоваться. Например, фен с диффузором для кудрей - прекрасный комплимент для обладательницы вьющихся волос.

Фен Polaris PHD 2600AСi Salon Hair обладает мягким покрытием корпуса Soft Touch. Высокая мощность и профессиональный AC мотор переменного тока обеспечивают быструю сушку волос. Встроенный генератор ионов действует как антистатик и помогает сохранить здоровые кончики и цвет. При этом прибор бережно сушит и укладывает волосы.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «ЭйДжиАй Электроникс»

В наборе с феном идет увеличенный диффузор, который поможет сформировать естественные локоны на вьющихся волосах и прикорневой объем. Выпрямить волосы можно с помощью насадки-концентратора при укладке отдельных прядей на брашинг.

Фен обладает тремя температурными и двумя скоростными режимами. Функция холодного обдува поможет закрепить укладку. Для сухих и поврежденных волос предусмотрен бережный режим.

Гаджет создан с особенной заботой. У фена на ручке находится специальная петля для подвешивания и мешочек для хранения. Трехметровый шнур поможет с комфортом высушить волосы в любом месте. Фен представлен в четырех цветах на выбор: синий, графитовый, пыльный розовый и розовый пепел.

Реклама. ООО «ЭйДжиАй Электроникс»