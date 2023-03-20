Как и чем заняться школьнику на каникулах весной 2023 года в Екатеринбурге

Весенние каникулы продлятся в школах неделю. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Каникулы у уральских школьников из учреждений, где обучение идет по четвертям, пройдут в Екатеринбурге в 2023 году с 24 марта по 2 апреля. И родители, и дети задумываются о том, чем заняться в школьные каникулы, чтобы не заскучать. Но об этом можно не беспокоиться: культурные и досуговые учреждения города тоже готовились к сезону весенних каникул.

Чем занять ребенка на весенних каникулах-2023 в Екатеринбурге

Экскурсия «Современное изобразительное искусство. Скульптура и графика Эрнста Неизвестного»

Увлекательные экскурсии будут проходить с 27 по 31 марта. Урок-экскурсия проходит по предварительной записи. Ребята познакомятся с основными понятиями изобразительного искусства: его видами, материалами, средствами выразительности, образностью. Занятие проходит в Художественном музее Эрнста Неизвестного по улице Добролюбова, д.14.

В конце урока школьники создают фигурки из скульптурного пластилина.

Запись проходит по телефону: +7 (343) 389-14-82.

Каникулы в Наукограде: «Тайны третьей планеты»

Полноценный проект для детей запустят в Ельцин Центре с 22 по 26 марта.

- В городском лагере «Тайны третьей планеты» наши юные исследователи совершат увлекательные путешествия по просторам Галактики и Солнечной системы, познакомятся с экологическими проблемами родной планеты и отправятся к истокам появления жизни на Земле, - рассказывают организаторы каникул.

Занятия будут идти с 9 утра до 7 часов вечера. Детей ждет трехразовое питание, занятия с педагогами и мастер-классы.

Запись проходит по телефону: +7 (343) 312–43–43 (доп. 1113).

Чтения «Моему маленькому подрастающему другу. Горький — детям»

Литературные чтения подготовили библиотека №3 на улице Шмидта, д. 78. Встречу посвятили 155-летию со дня рождения писателя. Дети послушают отобранные произведения Максима Горького.

Весенние каникулы с «Полосатым котом»

С 27 по 31 марта студия изобразительного искусства «Полосатый кот» запускает развлекательные каникулы для детей. Занятия будут интересны школьникам от 7 до 12 лет. Тема смены будет посвящена корейской культуре. Дети будут рисовать неоновые картины и посещать мастер-классы по рисованию, валянию, скетчингу. Творческие уроки будут проходить дважды в день, сам день в студии будет продолжаться с 9:00 до 18:00.

Запись проходит по телефону: 8 (343) 328-42-28.