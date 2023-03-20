У Виктории также осталась дочка от первого брака Фото: соцсети/читатель «КП»

Двухлетнего сына и трехмесячную дочь 29-летнего Радмира М. и его жены Виктории передадут под опеку родственникам. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала знакомая семьи. 15 марта тела пары были обнаружены в съемной квартире на Таганской.

По предварительной версии, Радмир и Виктория скончались 12 числа, а дети три дня пробыли взаперти рядом с их телами. Усилиями соседей дверь удалось вскрыть и спасти малышей. Нам удалось связаться с бабушкой Виктории, но пенсионерка отказалась отвечать на вопросы. Известно, что у девушки осталась девятилетняя дочка от первого брака.

- Сейчас дети вместе с сестрой Виктории. Она порядочная женщина, у нее у самой есть детки. Но, возможно, потом их заберут родственники Радмира. Как оказалась, Вика приняла его веру. Вероятно, мальчика и девочку увезут в Башкортостан, - рассказала «КП-Екатеринбург» знакомая семьи погибшей девушки. - Мне сказали, что похороны пройдут в Башкирии.

По словам детского омбудсмена Игоря Морокова, органы опеки и попечительства уже готовят документы для передачи малышей родственникам.

- На прошлой неделе я разговаривал с главным врачом больницы - мальчика готовили к выписке. А девочка может немного еще побудет под наблюдением. Органы опеки и попечительства уже начали решать вопросы по передачи детей в семью. Но эти вопросы очень непростые, требуют серьезных подходов, - пояснил «КП-Екатеринбург» Игорь Мороков.

Как выяснилось, Радмира дважды штрафовали за отказ от прохождения медицинского освидетельствования. Согласно картотеке одного из районных судов, в первый раз он был лишен прав в феврале 2017 года – тогда ему запретили садиться за руль на полтора года.

Второй раз он попался с признаками алкогольного опьянения 3 августа 2019-го. Однако суд учел, что он впервые привлекается к уголовной ответственности и ограничился судебным штрафом в 50 тысяч рублей. В качестве смягчающих обстоятельств были беременная жена и пожертвования для детского дома.

- В судебном заседании М. публично принес свои извинения, а также направил официальные извинения в адрес начальника ГУ МВД России по Свердловской области, - отмечается в решении суда.

Напомним, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности».