Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области с 20 по 24 марта 2023 года

Снег на Среднем Урале всю неделю будет таять не спеша. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Свердловской области с 20 по 24 марта 2023 года будет меняться постепенно, а столбики термометров будут подниматься на пару градусов каждый день. Метеорологи считают, что не будет ни сильных осадков, ни резкого потепления или похолодания.

Представители уральского управления гидрометцентра сообщают, что в Свердловской области осадков практически не будет, но местами не исключается небольшой мокрый снег. Температура воздуха ночью будет составлять от -2 до -8, днем от +2 до+7 градусов по Цельсию.

Температура воздуха в Свердловской области 20 марта 2023 года будет стабильной: днем от -1 до +4 градусов. В Екатеринбурге погода 20 марта будет облачной с прояснениями, ветер южный с переходом на юго-западный, западный 3-8 метров в секунду, днем от -1 до +1 градусов.

С 21 марта на Средний Урал начнет заходить теплый атмосферный фронт, осадки будет лишь на юге региона.

– Днем 21 марта фронт станет малоподвижным, пересекая Свердловскую область в широтном направлении. Такая ситуация сохранится большую часть недели, но фронт все-таки будет медленно смещаться на север, открывая дорогу теплому воздуху во все районы области, – сообщает уральский синоптик Алексей Пулин.

21 марта в Екатеринбурге будет ночью до -3 градусов по Цельсию, возможен небольшой снег, днем – от +4 до +6 градусов и мокрый снег. Погода в Екатеринбурге 22 марта 2023 года будет еще теплее: ночью до +2, днем от +6 до +8 градусов по Цельсию, возможен дождь.

– Если в последних числах марта и начале апреля не будет продолжительного и устойчивого похолодания, то метеорологическая весна в Екатеринбурге, то есть устойчивый период среднесуточной температуры выше ноля, наступит уже на предстоящей неделе, – считает Алексей Пулин.

23 марта 2023 года, в четверг, в Екатеринбурге ночью ожидается до +1, днем до +7 градусов по Цельсию. 24 марта в Екатеринбурге ночью будет до +3 градусов по Цельсию, днем воздух прогреется до 9 градусов тепла.