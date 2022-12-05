«Предвосхищаем желания гостей»: отель TENET признан лучшим для делового туризма в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге 2 декабря состоялась премия Свердловской области в сфере туризма и гостеприимства «Уральская звезда - 2022». Организатором мероприятия выступил Центр развития туризма Свердловской области. В праздничной атмосфере эксперты вручали награды по 14 основным и 6 специальным номинациям. Отель TENET был признан как «Лучший отель для деловых туристов и MICE в категории 3*». Кроме того, отель получил переходящий фарфоровый кубок и стал абсолютным лидером рейтинга премии «Уральская звезда - 2022». Управляющая отелем Марина Анисимова рассказала «КП-Екатеринбург», что помогает им завоевывать признание с 2016 года.

- Расскажите, сколько раз вы принимали участие в премии «Уральская звезда»? Какие награды успели получить?

- Мы участвуем в премии «Уральская звезда» начиная с первого года работы нашего отеля, а именно, с 2016-го. Тогда мы взяли награду «Открытие года». В прошлом году получили звание «Лучший отель для самостоятельных путешественников». Теперь наша номинация - «Лучший отель для делового туризма». Получение переходящего кубка стало для нас еще одной важной наградой.

- Как стать лучшими и получить признание в деловом туризме?

- Нужно вкладываться в своих сотрудников. Постоянно обучать персонал и выбирать лучших сотрудников, которые горят профессией. Если человек любит свой продукт и верит в него, то гарантированно к нему, как к магниту, потянутся гости. Также нужно предвосхищать желания посетителей. Конечно, они бывают разными, ключевой момент - общение и индивидуальный подход. К нам приезжают звезды разного масштаба, и они выставляют свои требования. Кому-то нужно большое количество льда для поддержания комфортной прохладной температуры в номере. А кто-то, наоборот, требует, чтобы было в номере потеплее. Поэтому важно получить обратную связь и решить проблему «здесь и сейчас».

- Как вы считаете, премия «Уральская звезда» способствует развитию вашей команды?

- Премия нас очень подбадривает в этом плане. Конечно, мы уже на протяжении пяти лет принимаем в ней участие. Когда подаемся в номинацию, мы не стремимся каждый год ее занять. Мы понимаем, что у нас сильные коллеги. Мы все за один бизнес и за то, чтобы представлять рынок гостеприимства. Но нам всегда хочется соответствовать отелям, которые, несмотря на мировую ситуацию, продолжают быть в числе лидеров. Мы также боремся за каждого гостя и хотим ему предоставить ту безопасность и комфорт, которые соответствуют должному уровню.