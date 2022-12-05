На Премии «Уральская звезда - 2022» назвали лучшего туроператора Свердловской области

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На премии в сфере туризма и гостеприимства «Уральская звезда - 2022» выбрали лидеров отрасли по 14 основным и 6 специальным номинациям. Победителей выбирают с помощью опросов, оценок жюри конкурса, а также по потребительским оценкам в системах онлайн-бронирования. Так, в этом году «Детское бюро путешествий» получило звание лучшего туроператора. Кроме того, их авторский проект «Парк Сказов» стал ведущей туристической базой региона. «КП-Екатеринбург» побеседовали с директором и сооснователем «Парка Сказов» Алисой Ларионовой о том, как идет развитие детского отдыха на Урале.

- Почему вы выбрали именно сферу детского отдыха?

- Само «Детское бюро путешествий» создала моя мама. Я была в первом классе, а моя мама мечтала о странствиях. Но финансово мы себе это позволить не могли. Так как моя мама педагог, она решила собирать детские группы и выезжать на море. Как руководитель она выезжала бесплатно. Однажды наша группа отдыхала на Азовском море, но попался ужасный туроператор. Про нас забыли, бросили и просто не приехали за нами. Усилиями мамы мы смогли вернуться домой. С тех пор мама решила организовывать детские туры. Так, в 1995 году она открыла «Детское бюро путешествий». С тех пор мы 27 лет уже на рынке.

- Какие принципы вы соблюдаете, чтобы быть лучшими в сфере внутреннего туризма?

- Внутренний туризм сейчас очень актуален. Главное - это оставаться честными. Если что-то пообещали - обязательно сделаем. Еще один важный момент - честное партнерство и добросовестное сотрудничество. С другими туристическими компаниями мы открыты, создаем новое и не боимся прорабатывать новые идеи.

- «Парк Сказов» стал лучшей туристической базой премии. Многие ли знают об этом проекте?

- «Парк Сказов» также появился благодаря нашему бюро. Мы хотели сделать сказочную деревню, где гостей будут радовать атмосферой детства и чудесами. О нашем уральском проекте «Парк Сказов» знают ребята со всей страны - Волгограда, Москвы, Иркутска. Они также пишут письма нашему Урал Морозу из «Парка Сказов». Дети благодарят Урал Мороза, интересуются, как он поживает, и пишут ему о своих желаниях.