«Точка кипения» для стартаперов будущего: как студенту создать «умный» бизнес?

Фото: Уральский федеральный университет

Уральский федеральный университет реализует проекты в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Это «Предпринимательская точка кипения», площадка для проведения тренингов предпринимательских компетенций, поставщик тренингов предпринимательских компетенций, акселерационная программа «Цифровая промышленность и новые материалы», стартап-студия.

- Платформа университетского технологического предпринимательства» - новый для страны и очень перспективный проект. Университетом подано пять заявок по всем пяти конкурсным направлениям платформы – и все они были поддержаны, что не может не радовать! Это подтверждает репутацию Уральского федерального университета – как лидера в сфере технологического предпринимательства. Платформа призвана помогать студентам развивать научно-технологические идеи, создавать технологичные стартапы. Стоит подчеркнуть, что платформа ориентирована на поддержку молодежи, находящейся на разных стадиях цепочки «идея - технологический бизнес», - отметила заместитель первого проректора УрФУ, руководитель Управления инновационной деятельности Надежда Терлыга.

Среди направлений, реализуемых университетом благодаря Платформе – студенческая «Предпринимательская точка кипения».

- «Предпринимательская точка кипения» - большая суперэффективная воронка, которая относится к системе поддержки молодежи в сфере технологического предпринимательства и формирования технологических лидеров. Задача «Предпринимательской точки кипения» - вовлечь молодежь в среду технологического предпринимательства, популяризировать это направления, реализовать ряд мероприятий. В работе «Предпринимательской точки кипения» участвуют представители технологических партнеров, банковского сектора. Кроме того, «Предпринимательская точка кипения» должна заниматься поиском новых идей для проектов, стать коммуникационной площадкой экосистемы поддержки инноваций, - рассказывает директор Центра образовательных технологий и кадрового обеспечения инновационной деятельности УрФУ, руководитель Акселерационной программы «Цифровая промышленность и новые материалы» Елена Беспамятных.

В 2022 году Инновационная инфраструктура планирует привлечь к деятельности университетской «Предпринимательской точке кипения» 1000 студентов из 7 ведущих вузов Урала. Согласитесь, «воронка» весьма внушительная.

- Основная задача – сформировать предложения от участников экосистемы. Проектные команды с идеями смогут встретиться со специалистами Инновационной инфраструктуры УрФУ и теми, кто помогут их предложения «прокачать». Будущих лидеров ждут тренинги, игры, которые помогут развить компетенции. Если же команды не в состоянии сформулировать идеи своих проектов, то для них будут организованы генерационные площадки, - отметила Елена Беспамятных.

В числе активностей, инициируемых в рамках работы «Предпринимательской точки кипения» - цифровые лекции от лидеров бизнеса, экскурсии. По сути, «Предпринимательская точка кипения» - ресурсная поддержка проектов развития технологического предпринимательства в УрФУ, а также один из элементов «бесшовного» укрепления молодежных проектных команд и их лидеров.

- Важная задача – продвижение. Благодаря «Предпринимательской точке кипения» студенты узнают о том, что такое технологическое предпринимательство, какими сервисами обладает Инновационная инфраструктура - мы уже провели более 30 встреч с ребятами. Причем мы приглашаем всех - и студентов, увлекающихся техническими специальностями, и гуманитариев, - подчеркнула Елена Беспамятных.

Другое направление «Платформы университетского технологического предпринимательства» - тренинги, для университета реализация данного направления предполагает проведение 19 тренингов по технологическому предпринимательству.

- Университет подтвердил на федеральном уровне то, что он может эффективно проводить масштабные тренинги на тренинговой площадке. Стоит отметить, что мы привлекаем не только студентов из вузов региона, но и из вузов-партнеров из Курганской и Челябинской области. Тренинг предполагает режим «полного погружения», развитие компетенций студента в смоделированной авторами тренинга ситуации. Ребята учатся создавать и «продавать» продукт, брать кредиты, убеждать инвесторов, оценивать затраты и решать иные задачи, - говорит Надежда Терлыга.

Также в рамках «Платформы университетского технологического предпринимательства» продолжается реализация акселерационной программы «Цифровая промышленность и новые материалы». Программа «Цифровая промышленность и новые материалы» способствует реализации молодежных инициатив и их развитию уже в качестве стартапов, актуализации способностей и компетенций студентов в области управления проектами, лидерства и предпринимательства, подготовке к участию в конкурсах для получения финансирования, поиску единомышленников.

- Когда ребята уже получили определенный опыт, развили компетенции, поняли, в чем состоит их проект, они могут перейти в акселерационную программу. Это образовательный формат. В рамках программы со студентами работают тренеры, в основном это представители бизнеса, которые помогают ребятам работать с продуктовым предложением. В результате проекты повышают свои рыночные компетенции, - пояснила Надежда Терлыга.

Акселерационная программа, адресованная, прежде всего, студентам и молодым ученым, которые готовят заявки на конкурсы инновационных проектов («УМНИК», «Твой ход», «Студенческий стартап»), включает в себя работу с экспертами, встречи с инвесторами, интенсивную образовательную практику по разработке и развитию молодежных стартапов.

«Нами организован ряд мероприятий, среди которых – хакатоны, биржа проектов, масштабный выездной бизнес-интенсив - «экватор» акселерационной программы, который прошел в ФОК «Гагаринский». В нем приняли участие 90 студентов, а также 10 опытных наставников из Москвы, Екатеринбурга, Перми. Ребята учились формировать концепцию будущего инновационного продукта, валидизировать его, обрисовывали образ потребителей, приняли участие в деловой игре «Технологическое лидерство», работали с презентациями и даже приняли участие в спортивных мероприятиях», - отметила Елена Беспамятных.

Для справки:

Инновационная инфраструктура УрФУ работает с 2010 года. Инновационная инфраструктура инициирует, поддерживает и развивает инновационные проекты; выводит на рынок технологические стартапы; создает эффективные инновационные производства; способствует развитию талантливой молодежи, обладающей проектным мышлением и предпринимательскими способностями; формирует экосреду технологического предпринимательства.