На какие спектакли сходить в Екатеринбурге в новогодние выходные

В праздничные выходные можно посмотреть современные пьесы или обратиться к классике.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Подробная афиша новогодних спектаклей - 2022/2023 в Екатеринбурге нужна тем, кто ищет, как развлечь себя во время праздничных выходных. Мы подскажем вам, как и где выгодно купить билеты на главные театральные события.
Бриллиантовый жених
История о том, как к богачу Барнье домой приходит его служащий и просит руки его дочери. Он пытается выгнать наглого молодого человека, но тут обнаруживает, что у него пропал чемодан с бриллиантами. Комедия будет интересна зрителям от 16 лет, в ней много песен и танцев.
Место: Театр «Тургеневъ», ул. Тургенева, 1
Дата: 29 декабря, 5 января
Цена: 700 рублей
Не включай блондинку!
Четыре библиотекарши боятся того, что их библиотеку в провинциальном городке закроют и всеми силами пытаются держаться за свои места. Им предстоит узнать, кто будет новых хозяином заведения.
Место: Театр «Коляда-театр», пр. Ленина, 97
Дата: 29 декабря, 4 января
Цена: от 700 рублей
Тетка Чарли
История хорошо известна советскому зрителю по фильму «Здравствуйте, я ваша тетя». Двое студентов попадают в авантюру так, что одному из них пришлось переодеться в вдову-миллионершу из Бразилии.
Место: Свердловский театр музыкальной комедии, пр. Ленина, 47
Дата: 29 декабря, 2 и 19 января
Цена: от 200 рублей
Все невпопад
Вместе со зрителями актеры изучат феномен средневековых фарсов. Артисты покажут средневековые миниатюры и ответят на вопрос: «Неужели люди не изменились?».
Место: Свердловский театр драмы, Октябрьская пл., 2
Дата: 29, 30 и 31 декабря, 2, 3 и 4 января
Цена: от 400 рублей
Курица
Пьесу Николая Коляды 1989 года ставили в театрах Чехии, Венгрии и Польше, а также экранизировали. Курица – прозвище начинающей актрисы драматического театра провинциального городка Дощатова.
Место: Театр «Коляда-театр», пр. Ленина, 97
Дата: 30 декабря, 3 января
Цена: от 750 рублей
7 дней до Нового года!
Новогодняя сказка о том, как за неделю до Нового года на пороге одинокой Маргариты появился Николай. Постановка наполнена известными песнями и добрым праздничным настроением.
Место: Дворец молодежи, пр. Ленина, 1.
Дата: 30 декабря
Цена: от 1200 рублей
Яйца до полшестого, рыба после шести!
Обаятельная девушка встречается сразу с двумя мужчинами. Оба ведут быт, оплачивают счета и дают деньги на квартиру. Но однажды они оказываются все вместе в одной квартире, и девушки приходится выкручиваться.
Место: Театр «Тургеневъ», ул. Тургенева, 1
Дата: 30 декабря, 3 и 7 января
Цена: 800 рублей
Английская рулетка
Однажды обеспеченная женщина находит бездомного и просит его пожить у нее дома. Но зачем он это делает, она не объясняет. Это детективная история с элементами комедии.
Место: Театр «На Плотинке», ул. Пушкина, 12
Дата: 27 и 30 декабря
Цена: от 500 рублей
Сорочинская ярмарка
«Сорочинская ярмарка» построена на нескольких произведениях Николая Васильевича Гоголя. В зачине на ярмарку приезжает Солопий Черевик, его дочь Параска и его жена Хивря. В это время начинается какая-то «чертовщина».
Место: Театр «Коляда-театр», пр. Ленина, 97
Дата: 31 декабря, 7 января
Цена: от 700 рублей
Изображая жертву
Известное произведение поставили в Центре современной драматургии. Молодой циничный человек изображает жертв преступлений как статист во время следственных экспериментов. У него сложные отношения с семьей и своей девушкой.
Место: Центр современной драматургии, ул. Малышева, 145а лит. Ф
Дата: 26 декабря, 2 и 3 января
Цена: 1000 рублей
Безумный день или женитьба Фигаро
Пьеса Бомарше идет с успехом не одно столетие. Зрители попадут на помолвку Фигаро и Сюзанны. Возлюбленные должны выпутаться из сложной и забавной истории и победить все козни неприятелей.
Место: Театр «Тургеневъ», ул. Тургенева, 1
Дата: 2 января
Цена: 700 рублей
Хочу купить вашего мужа
В день двадцатилетнего юбилея совместной супружеской жизни, в квартире главной героини раздается звонок, и на пороге появляется молодая девушка, которая умоляет продать ей мужа. Что делать при том, что сам муж не против? Комедия ответит на этот вопрос.
Место: Театр «Театрон», пр. Ленина, 38а
Дата: 28 декабря, 2 и 11 января
Цена: 700 рублей
Снегопад для Киры
История напоминает зрителям известную рязановскую комедию «Ирония судьбы». Но действие этого спектакля происходят в современном Санкт-Петербурге. Однажды на пороге квартиры девушки по имени Кира появляется удивительный молодой человек.
Место: Театр «Театрон», пр. Ленина, 38а
Дата: 3 января
Цена: 600 рублей
Папа
Сергей Маковецкий, Марина Александрова, Полина Виторган в реалистичной семейной истории, которая с самого начала держит зрителей в эмоциональном напряжении. Постановка представляет собой смесь драмы и комедии с элементами мистики. Актёры рассказывают историю отца и дочери, пытающихся осознать изменения, происходящие с человеком, который теряет контроль над разумом. Автор пьесы Флориан Зеллер — звезда современной французской драматургииВ 2014 году за пьесу «Папа» Зеллер был удостоен Премии Мольера. Пьесу ставили в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее, Гонконге.
Возможна замена актеров.
Место: Дворец Молодежи, пр. Ленина, 1
Дата: 4 января
Цена: 1200 рублей
Женщины на грани нервного срыва
Возлюбленные французского художника Серже Дюбуа случайно встретились. Узнав правду, они приходят в ярость и решают судить предателя. Забавная комедия повысит настроение кому угодно.
Место: Театр «Театрон», пр. Ленина, 38а
Дата: 4 января
Цена: 600 рублей
Ночь нежна
Молодой американский психотерапевт уходит в отставку в армии после Первой мировой войны и приезжает в Швейцарию. Так он поступает на службу в частную клинику. Его ждет интересная и насыщенная жизнь.
Место: Свердловский театр драмы, Октябрьская пл, 2
Дата: 5 января
Цена: от 1000 рублей
Ночь перед Рождеством
Постановка Театра Драмы по мотивам произведения Николая Гоголя. Молодой кузнец Вакула должен раздобыть черевички, которые носит сама царица, и подарить их своей возлюбленной. Спектакль покажут молодые актеры в учебном театре ЕГТИ.
Место: Учебный театр Театрального института, ул. Карла Либкнехта, 38
Дата: 25 декабря, 5, 6, 7, 8 января
Цена: от 200 рублей
Ночь перед Рождеством
Тот же театр Драмы подготовил рождественскую постановку для своих зрителей. Спектакль по мотивам произведения Николая Гоголя пройдет накануне праздника, в само Рождество и на следующий день после.
Место: Учебный театр Театрального института, ул. Карла Либкнехта, 38
Дата: 6, 7, 8 января
Цена: 1000 рублей
C’est la vie
Кабаре «C’est la vie» открывает двери для посетителей. В кабаре работают неприступная брюнетка Фагите и мечтательная блондинка Доминик. Они исполнят зажигательные номера и не оставят вас равнодушными.
Место: Театр музыкальной комедии, пр. Ленина, 47
Дата: 6 января
Цена: от 1000 рублей
Здравствуй, папа, Новый год!
Александр Семчев, Сергей Рудзевич и Ольга Лифенцева в блистательной антрепризе, которая в свое время стала сценарием для фильма «Сирота казанская».
Место: Дворец Молодежи, пр. Ленина, 1
Дата: 6 января
Цена: от 1200 рублей
Скамейка
Гоша Куценко и Ирина Апексимова играют бывших возлюбленных. Спектакль создан по пьесе Александра Гельмана. По сюжету двое взрослых людей встречаются на скамейке и узнают друг в друге бывших влюбленных. Теплая комедия подарит настроение зрителям.
Место: Дворец Молодежи, пр. Ленина, 1
Дата: 7 января
Цена: от 1200 рублей
Охота на мужчин
Иван Жидков, Настасья Самбурская, Станислав Бондаренко играют историю, которая увлечен всех зрителей. По сюжету замужняя красавица, к которой охладел ее законный супруг, знакомится с молодым интеллигентом. Жизнь молодого человека превращается в хаос.
Спектакль играют несколько составов.
Место: Дворец культуры Железнодорожников, ул. Челюскинцев, 102
Дата: 7 января
Цена: от 1300 рублей
Безымянная звезда
В провинциальном городке останавливается поезд, который раньше проезжал мимо без остановок. С поезда сходит одинокая красавица. Она знакомится с молодым одиноким учителем. Они влюбляются, но не могут изменить жизнь.
Место: Театр «Коляда-театр», пр. Ленина, 97
Дата: 9 января
Цена: от 500 рублей