На какие спектакли сходить в Екатеринбурге в новогодние выходные

В праздничные выходные можно посмотреть современные пьесы или обратиться к классике. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подробная афиша новогодних спектаклей - 2022/2023 в Екатеринбурге нужна тем, кто ищет, как развлечь себя во время праздничных выходных. Мы подскажем вам, как и где выгодно купить билеты на главные театральные события.

Бриллиантовый жених

История о том, как к богачу Барнье домой приходит его служащий и просит руки его дочери. Он пытается выгнать наглого молодого человека, но тут обнаруживает, что у него пропал чемодан с бриллиантами. Комедия будет интересна зрителям от 16 лет, в ней много песен и танцев.

Место: Театр «Тургеневъ», ул. Тургенева, 1

Дата: 29 декабря, 5 января

Цена: 700 рублей

Не включай блондинку!

Четыре библиотекарши боятся того, что их библиотеку в провинциальном городке закроют и всеми силами пытаются держаться за свои места. Им предстоит узнать, кто будет новых хозяином заведения.

Место: Театр «Коляда-театр», пр. Ленина, 97

Дата: 29 декабря, 4 января

Цена: от 700 рублей

Тетка Чарли

История хорошо известна советскому зрителю по фильму «Здравствуйте, я ваша тетя». Двое студентов попадают в авантюру так, что одному из них пришлось переодеться в вдову-миллионершу из Бразилии.

Место: Свердловский театр музыкальной комедии, пр. Ленина, 47

Дата: 29 декабря, 2 и 19 января

Цена: от 200 рублей

Все невпопад

Вместе со зрителями актеры изучат феномен средневековых фарсов. Артисты покажут средневековые миниатюры и ответят на вопрос: «Неужели люди не изменились?».

Место: Свердловский театр драмы, Октябрьская пл., 2

Дата: 29, 30 и 31 декабря, 2, 3 и 4 января

Цена: от 400 рублей

Курица

Пьесу Николая Коляды 1989 года ставили в театрах Чехии, Венгрии и Польше, а также экранизировали. Курица – прозвище начинающей актрисы драматического театра провинциального городка Дощатова.

Место: Театр «Коляда-театр», пр. Ленина, 97

Дата: 30 декабря, 3 января

Цена: от 750 рублей

7 дней до Нового года!

Новогодняя сказка о том, как за неделю до Нового года на пороге одинокой Маргариты появился Николай. Постановка наполнена известными песнями и добрым праздничным настроением.

Место: Дворец молодежи, пр. Ленина, 1.

Дата: 30 декабря

Цена: от 1200 рублей

Яйца до полшестого, рыба после шести!

Обаятельная девушка встречается сразу с двумя мужчинами. Оба ведут быт, оплачивают счета и дают деньги на квартиру. Но однажды они оказываются все вместе в одной квартире, и девушки приходится выкручиваться.

Место: Театр «Тургеневъ», ул. Тургенева, 1

Дата: 30 декабря, 3 и 7 января

Цена: 800 рублей

Английская рулетка

Однажды обеспеченная женщина находит бездомного и просит его пожить у нее дома. Но зачем он это делает, она не объясняет. Это детективная история с элементами комедии.

Место: Театр «На Плотинке», ул. Пушкина, 12

Дата: 27 и 30 декабря

Цена: от 500 рублей

Сорочинская ярмарка

«Сорочинская ярмарка» построена на нескольких произведениях Николая Васильевича Гоголя. В зачине на ярмарку приезжает Солопий Черевик, его дочь Параска и его жена Хивря. В это время начинается какая-то «чертовщина».

Место: Театр «Коляда-театр», пр. Ленина, 97

Дата: 31 декабря, 7 января

Цена: от 700 рублей

Изображая жертву

Известное произведение поставили в Центре современной драматургии. Молодой циничный человек изображает жертв преступлений как статист во время следственных экспериментов. У него сложные отношения с семьей и своей девушкой.

Место: Центр современной драматургии, ул. Малышева, 145а лит. Ф

Дата: 26 декабря, 2 и 3 января

Цена: 1000 рублей

Безумный день или женитьба Фигаро

Пьеса Бомарше идет с успехом не одно столетие. Зрители попадут на помолвку Фигаро и Сюзанны. Возлюбленные должны выпутаться из сложной и забавной истории и победить все козни неприятелей.

Место: Театр «Тургеневъ», ул. Тургенева, 1

Дата: 2 января

Цена: 700 рублей

Хочу купить вашего мужа

В день двадцатилетнего юбилея совместной супружеской жизни, в квартире главной героини раздается звонок, и на пороге появляется молодая девушка, которая умоляет продать ей мужа. Что делать при том, что сам муж не против? Комедия ответит на этот вопрос.

Место: Театр «Театрон», пр. Ленина, 38а

Дата: 28 декабря, 2 и 11 января

Цена: 700 рублей

Снегопад для Киры

История напоминает зрителям известную рязановскую комедию «Ирония судьбы». Но действие этого спектакля происходят в современном Санкт-Петербурге. Однажды на пороге квартиры девушки по имени Кира появляется удивительный молодой человек.

Место: Театр «Театрон», пр. Ленина, 38а

Дата: 3 января

Цена: 600 рублей

Папа

Сергей Маковецкий, Марина Александрова, Полина Виторган в реалистичной семейной истории, которая с самого начала держит зрителей в эмоциональном напряжении. Постановка представляет собой смесь драмы и комедии с элементами мистики. Актёры рассказывают историю отца и дочери, пытающихся осознать изменения, происходящие с человеком, который теряет контроль над разумом. Автор пьесы Флориан Зеллер — звезда современной французской драматургииВ 2014 году за пьесу «Папа» Зеллер был удостоен Премии Мольера. Пьесу ставили в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, Сиднее, Гонконге.

Возможна замена актеров.

Место: Дворец Молодежи, пр. Ленина, 1

Дата: 4 января

Цена: 1200 рублей

Женщины на грани нервного срыва

Возлюбленные французского художника Серже Дюбуа случайно встретились. Узнав правду, они приходят в ярость и решают судить предателя. Забавная комедия повысит настроение кому угодно.

Место: Театр «Театрон», пр. Ленина, 38а

Дата: 4 января

Цена: 600 рублей

Ночь нежна

Молодой американский психотерапевт уходит в отставку в армии после Первой мировой войны и приезжает в Швейцарию. Так он поступает на службу в частную клинику. Его ждет интересная и насыщенная жизнь.

Место: Свердловский театр драмы, Октябрьская пл, 2

Дата: 5 января

Цена: от 1000 рублей

Ночь перед Рождеством

Постановка Театра Драмы по мотивам произведения Николая Гоголя. Молодой кузнец Вакула должен раздобыть черевички, которые носит сама царица, и подарить их своей возлюбленной. Спектакль покажут молодые актеры в учебном театре ЕГТИ.

Место: Учебный театр Театрального института, ул. Карла Либкнехта, 38

Дата: 25 декабря, 5, 6, 7, 8 января

Цена: от 200 рублей

Ночь перед Рождеством

Тот же театр Драмы подготовил рождественскую постановку для своих зрителей. Спектакль по мотивам произведения Николая Гоголя пройдет накануне праздника, в само Рождество и на следующий день после.

Место: Учебный театр Театрального института, ул. Карла Либкнехта, 38

Дата: 6, 7, 8 января

Цена: 1000 рублей

C’est la vie

Кабаре «C’est la vie» открывает двери для посетителей. В кабаре работают неприступная брюнетка Фагите и мечтательная блондинка Доминик. Они исполнят зажигательные номера и не оставят вас равнодушными.

Место: Театр музыкальной комедии, пр. Ленина, 47

Дата: 6 января

Цена: от 1000 рублей

Здравствуй, папа, Новый год!

Александр Семчев, Сергей Рудзевич и Ольга Лифенцева в блистательной антрепризе, которая в свое время стала сценарием для фильма «Сирота казанская».

Место: Дворец Молодежи, пр. Ленина, 1

Дата: 6 января

Цена: от 1200 рублей

Скамейка

Гоша Куценко и Ирина Апексимова играют бывших возлюбленных. Спектакль создан по пьесе Александра Гельмана. По сюжету двое взрослых людей встречаются на скамейке и узнают друг в друге бывших влюбленных. Теплая комедия подарит настроение зрителям.

Место: Дворец Молодежи, пр. Ленина, 1

Дата: 7 января

Цена: от 1200 рублей

Охота на мужчин

Иван Жидков, Настасья Самбурская, Станислав Бондаренко играют историю, которая увлечен всех зрителей. По сюжету замужняя красавица, к которой охладел ее законный супруг, знакомится с молодым интеллигентом. Жизнь молодого человека превращается в хаос.

Спектакль играют несколько составов.

Место: Дворец культуры Железнодорожников, ул. Челюскинцев, 102

Дата: 7 января

Цена: от 1300 рублей

Безымянная звезда

В провинциальном городке останавливается поезд, который раньше проезжал мимо без остановок. С поезда сходит одинокая красавица. Она знакомится с молодым одиноким учителем. Они влюбляются, но не могут изменить жизнь.

Место: Театр «Коляда-театр», пр. Ленина, 97

Дата: 9 января

Цена: от 500 рублей