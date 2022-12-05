Стал папой в 70 лет: актер Владимир Стеклов рассказал о дочери

Актер пообещал себе выдать младшую дочь замуж Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимир Стеклов в третий раз стал отцом в 2018 году, когда ему было 70 лет. Сейчас актер театра и кино регулярно ездит на Донбасс и продолжает гастролировать со спектаклями и сниматься в кино. Во время гастролей в уральской столице актер рассказал «КП-Екатеринбург», о чем говорят солдаты в зоне СВО и в военных госпиталях, готов ли к рождению ребенка в 74 года и что помогает ему поддерживать себя в форме.

«ДОНБАСС - ВТОРОЙ ДОМ»

- Владимир Александрович, вы часто ездите на Донбасс, помогаете участникам СВО. Не страшно в 74 года?

- Именно в таком возрасте не страшно. Я же не лезу подвиги совершать. Я делаю обычные человеческие вещи. Это гуманитарная помощь, посещение госпиталей, детских домов, батальонов, в которые мы тоже привозим необходимые вещи. Конечно, и под обстрелы приходилось попадать. Но, там все попадают. Там это обыденность, к сожалению.

- Что вдохновляет помогать?

- Конечно же, мирные люди, дети, старики, совершенно уничтоженные города и разрушенный быт людей. Ты видишь человека, которому шесть лет, он родился и живет в этом, потому что это длится уже девять лет. И поверьте, эта необходимость и надобность продиктована не только чувством какого-то долга, но и чисто человеческим состраданием и желанием помочь.

Актер часто бывает на Донбассе Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Вы рассказывали, что у вас там уже друзья появились?

- Это в первую очередь бойцы, которым мы привозим зимнюю одежду и многое из того, что необходимо. Это также и люди с передовой, и минные жители. Когда я уезжаю, мне грустно, как будто я бросаю там кого-то родного. А когда возвращаюсь туда, сразу хорошо становится на душе, как будто уже к своим домой приехал.

- А что запоминается больше всего из разговоров с солдатами?

- Там веселые разговоры. Тебя никто не грузит важностью монета. Даже в госпиталях, если человек в сознании, он не плачется на жизнь, а пытается проявить, даже через боль, но бодрость. Но и никто не проявляет никаких признаков мужества и геройства, потому что для всех это уже стало нормой.

- Как вы поддерживаете себя в форме? Вы ведь тяжело перенесли ковид, а сейчас снова гастроли, спорт, поездки на Донбасс...

- Как раз нет свободного времени, чтобы поддерживать. Когда я в Москве, на фитнес хожу. Даже если у меня съемки, прошу после них меня отвезти в зал. А там чуть-чуть кардио, чуть-чуть железа, чуть-чуть всего остального, но больше сауны и плаванья. (Улыбается).

Жена Владимира Стеклова актриса Ирина Дерягина младше его на 33 года. Они поженились в 2018 году Фото: Борис КУДРЯВОВ

«МЛАДШУЮ ДОЧКУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫДАМ ЗАМУЖ»

- Ваша третья дочь Арина родилась в 2018 году, когда вам было 70 лет. Вы рассказывали, что это стало для вас настоящим шоком?

- Ирине поставили диагноз бесплодие. Поэтому мы уже и не планировали детей. Но это провидение Господня. Никак по-другому я это объяснить не могу. Сейчас вот пять лет уже Аришке будет в январе. Так быстро время пролетело... (Задумывается).

- А сейчас готовы были бы к появлению еще одного ребенка?

- Не совсем. Должна быть какая-то ответственность, чтобы ребенок не остался сиротой. От этого никто не застрахован, хотя я себе дал обещание, что младшую дочку обязательно выдам замуж.

У жены актера Ирины было бесплодие, но случилось самое настоящее чудо. Фото: социальные сети Владимира Стеклова

- У вас трое детей, трое внуков и правнук. Какой самый главный совет вы бы им дали?

- Это они мне дают напутствия. Вот сегодня со старшей дочкой играем в спектакле. Я ей говорю: «Ну что пожелаешь мне, Грань?» (про Агриппину Стеклов, - Прим. Ред.). А она советы дает по поводу моего здоровья, все время интересуется, не устал ли я, все ли хорошо, и обязательно желает вдохновения.

- Совсем скоро Новый год. Отмечать одной большой семьей будете?

- С семьей. Это такой семейный праздник. Мы, наверное, будем в гостях за городом, но не всем семейством, конечно. Раньше всегда встречались вместе на даче, а сейчас у дочек и внука свои семьи, дети, друзья и товарищи.

- Что вам помогает не думать о плохом?

- Работа. Пусть трудная и непростая, но она действительно тебя очень аккумулирует. Поэтому желаю всем добрых мыслей и благих начинаний.

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