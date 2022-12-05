«Я красивая!» Победительницы фотоконкурса «Выбираем главную маму XXL» получили награды от «Комсомолки»

Директор Екатеринбургского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Алексей Двизов вручил награды победительницам Фото: Павел ФИЛИППОВ

Директор Екатеринбургского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Алексей Двизов вручил награды победительницам, за которых на сайте издания проголосовало около 2,5 тысячи наших читателей.

Диплом за третье место в народном голосовании получила Алена Филиппова. Она мама трехлетнего сына и годовалой дочки, учитель русского языка и литературы, учитель технологии.

За второе место награду получила Дарья Овсейчик-Бондаренко. Мама 7-летней дочки, преподаватель по техническим дисциплинам «Строительство ж/д и автомобильных дорог», действующий судья в индустрии красоты, а также модель Pluse Size.

Диплом победителя в народном голосовании «Выбираем главную маму XXL «Комсомолки» из рук Алексея Двизова получила Олеся Малеева – мама двух детей, руководитель рекламного агентства.

– Поздравляю! Надеюсь, мы еще не раз увидим вас на страницах и в эфирах «Комсомольской правды». Потому что мы и дальше будем фонтанировать разнообразными конкурсами о мамах, детях и семьях, – сказал Алексей Двизов.

Все три очаровательные победительницы – жительницы Екатеринбурга.

Дарья Овсейчик-Бондаренко рассказала, что привело ее на конкурс:

– Я заняла 2-е место. Для меня это определенный стимул, чтобы в дальнейшем участвовать и занимать первые места. Моя 7-летняя дочь очень мной гордится. В этот конкурс пришла не случайно – я в моделях Pluse Size с 2019 года. Сейчас перешла в категорию визажист, гример-стилист. Давно дружу с бьюти-индустрией и много работаю с девочками размера плюс-сайз, с дизайнерами мы подбираем образы для девушек и женщин размера XXL и предлагаем их через соцсети. «Королевские размеры» сейчас представлены современными креативными моделями. Появилось новое поколение дизайнеров, и нынешнее положение на рынке дает им большую возможность «топить»! Я хотела бы посоветовать всем, кто сегодня имеет неэталонные размеры: любите себя и говорите чаще: «Я красивая!»

Алена Филиппова поделилась:

– Я вышла на конкурс через агентство «Плюс сайз», там увидели на сайте «Комсомолки» про этот конкурс. А вообще я стала много где участвовать. Декрет дает мне возможность развиваться, реализовывать себя в разных направлениях. В мае, например, участвовала в конкурсе для мам. Муж всегда поддерживает. Он и отправил меня на этот конкурс, потому что верит в меня. Родители, родственники, друзья, сообщество для мам «Баланс-мама» в соцсетях – все меня поддержали.

Хочу отметить, что у многих женщин на себя времени порой не остается. Но надо уделять себе внимание. Ходить на мероприятия. Начинать какие-то учебы, курсы, развиваться и притягивать к себе доброе внимание окружающих.

Победительница Олеся Малеева поделилась:

– Поучаствовать в этом конкурсе мне предложила директор модельного агентства, где я обучалась в прошлом году и попробовала себя в роли модели плюс сайз. Я с удовольствием поддержала идею участвовать. Люблю такой движ, особенно, когда это связано с эстетикой тех форм, в которых нахожусь. В последнее время на работе мне не хватало какого-то драйва, а этот конкурс стал пробуждением после загруженности и новым глотком красоты. Мне было интересно. Что касается поддержки, то она была колоссальной. В лице друзей и родственников. Это и их победа. Они этого хотели больше, чем я. Голосовали все, начиная от Краснодара до Питера, а родной Артемовский опубликовал даже заметку о моем участии в конкурсе.

Я воспитываю двоих детей – дочке 7, сыну 10 лет. Я говорю им о красоте так, что она не зависит от того, какие вы внешне, красота – внутри. И это чувствуют и видят окружающие.

Чтобы быть красивой в любом размере, нужно начать кайфовать от текущей ситуации. Нужно понять, что жизнь одна, и наслаждаться ею в моменте. Сделайте для себя то, что приносит удовольствие, ухаживайте за собой. Только тогда можно увидеть, какая вы красивая, и расцвести, как цветок.

Напомним, что конкурс состоялся благодаря поддержке наших партнеров. В их числе – компания «Сибирский гусь», мастерская MARINAMM, мастер по массажу Наталья Гендель, психотерапевт Елена Кошелева, нутрициолог Юлия Антонова, директор агентства недвижимости Ксения Штирц.