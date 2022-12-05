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Общество5 декабря 2022 7:54

«Я красивая!» Победительницы фотоконкурса «Выбираем главную маму XXL» получили награды от «Комсомолки»

2 декабря редакция «Комсомольской правды» поздравила победительниц фотоконкурса «Выбираем главную маму XXL «Комсомолки».
Лариса НИКИТИНА
Директор Екатеринбургского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Алексей Двизов вручил награды победительницам

Директор Екатеринбургского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Алексей Двизов вручил награды победительницам

Фото: Павел ФИЛИППОВ

Директор Екатеринбургского филиала АО «ИД «Комсомольская правда» Алексей Двизов вручил награды победительницам, за которых на сайте издания проголосовало около 2,5 тысячи наших читателей.

Диплом за третье место в народном голосовании получила Алена Филиппова. Она мама трехлетнего сына и годовалой дочки, учитель русского языка и литературы, учитель технологии.

За второе место награду получила Дарья Овсейчик-Бондаренко. Мама 7-летней дочки, преподаватель по техническим дисциплинам «Строительство ж/д и автомобильных дорог», действующий судья в индустрии красоты, а также модель Pluse Size.

Диплом победителя в народном голосовании «Выбираем главную маму XXL «Комсомолки» из рук Алексея Двизова получила Олеся Малеева – мама двух детей, руководитель рекламного агентства.

– Поздравляю! Надеюсь, мы еще не раз увидим вас на страницах и в эфирах «Комсомольской правды». Потому что мы и дальше будем фонтанировать разнообразными конкурсами о мамах, детях и семьях, – сказал Алексей Двизов.

Все три очаровательные победительницы – жительницы Екатеринбурга.

Дарья Овсейчик-Бондаренко рассказала, что привело ее на конкурс:

– Я заняла 2-е место. Для меня это определенный стимул, чтобы в дальнейшем участвовать и занимать первые места. Моя 7-летняя дочь очень мной гордится. В этот конкурс пришла не случайно – я в моделях Pluse Size с 2019 года. Сейчас перешла в категорию визажист, гример-стилист. Давно дружу с бьюти-индустрией и много работаю с девочками размера плюс-сайз, с дизайнерами мы подбираем образы для девушек и женщин размера XXL и предлагаем их через соцсети. «Королевские размеры» сейчас представлены современными креативными моделями. Появилось новое поколение дизайнеров, и нынешнее положение на рынке дает им большую возможность «топить»! Я хотела бы посоветовать всем, кто сегодня имеет неэталонные размеры: любите себя и говорите чаще: «Я красивая!»

Алена Филиппова поделилась:

– Я вышла на конкурс через агентство «Плюс сайз», там увидели на сайте «Комсомолки» про этот конкурс. А вообще я стала много где участвовать. Декрет дает мне возможность развиваться, реализовывать себя в разных направлениях. В мае, например, участвовала в конкурсе для мам. Муж всегда поддерживает. Он и отправил меня на этот конкурс, потому что верит в меня. Родители, родственники, друзья, сообщество для мам «Баланс-мама» в соцсетях – все меня поддержали.

Хочу отметить, что у многих женщин на себя времени порой не остается. Но надо уделять себе внимание. Ходить на мероприятия. Начинать какие-то учебы, курсы, развиваться и притягивать к себе доброе внимание окружающих.

Победительница Олеся Малеева поделилась:

– Поучаствовать в этом конкурсе мне предложила директор модельного агентства, где я обучалась в прошлом году и попробовала себя в роли модели плюс сайз. Я с удовольствием поддержала идею участвовать. Люблю такой движ, особенно, когда это связано с эстетикой тех форм, в которых нахожусь. В последнее время на работе мне не хватало какого-то драйва, а этот конкурс стал пробуждением после загруженности и новым глотком красоты. Мне было интересно. Что касается поддержки, то она была колоссальной. В лице друзей и родственников. Это и их победа. Они этого хотели больше, чем я. Голосовали все, начиная от Краснодара до Питера, а родной Артемовский опубликовал даже заметку о моем участии в конкурсе.

Я воспитываю двоих детей – дочке 7, сыну 10 лет. Я говорю им о красоте так, что она не зависит от того, какие вы внешне, красота – внутри. И это чувствуют и видят окружающие.

Чтобы быть красивой в любом размере, нужно начать кайфовать от текущей ситуации. Нужно понять, что жизнь одна, и наслаждаться ею в моменте. Сделайте для себя то, что приносит удовольствие, ухаживайте за собой. Только тогда можно увидеть, какая вы красивая, и расцвести, как цветок.

Напомним, что конкурс состоялся благодаря поддержке наших партнеров. В их числе – компания «Сибирский гусь», мастерская MARINAMM, мастер по массажу Наталья Гендель, психотерапевт Елена Кошелева, нутрициолог Юлия Антонова, директор агентства недвижимости Ксения Штирц.

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