«Борьба с нацизмом - наше общее дело»: слесарь на уральском заводе вызвался перечислять заработок в помощь служащим в зоне СВО

Его инициативу на заводе поддержали. Фото: пресс-служба "Уралвагонзавода" во "Вконтакте" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Слесарь, работающий на «Уралвагонзаводе», предложил весь дневной заработок перечислять в помощь военнослужащим, которые находятся в зоне СВО. Владимир Коряков позвонил на горячую линию концерна и рассказал о своей идее администрации предприятия и всем коллегам.

- Считаю, что этот почин должен подхватить не только весь «Уралвагонзавод», но и другие российские предприятия. Это наше общее дело - помочь воинам, помочь в борьбе с нацизмом. Я сам готов! Пойду на смену в первых рядах! - говорит Владимир Коряков пресс-службе «Уралвагонзавода».

Слесарь не понаслышке знает, что порой бойцам в зоне спецоперации нужна различная гуманитарная помощь. У Владимира на передовой сейчас находятся его знакомые, а двоюродный брат героически погиб в Афганистане.

Он считает, что все вырученные средства с дневного заработка на заводе нужно потратить разумно. В первую очередь закупить зимнюю военную форму. Его инициативу на «Уралвагонзаводе» поддержали.

- Я горжусь «Уралвагонзаводом», где вновь рождаются народные инициативы, приближающие победу. Не сомневаюсь, что предложение Владимира Корякова о перечислении однодневного заработка в поддержку военнослужащих будет по сердцу труженикам УВЗ, - заявил председатель профсоюзного комитета «Уралвагонзавода» Евгений Лутохин.

Это уже не первая инициатива среди уральцев, готовых помочь служащим и мобилизованным. Недавно мы рассказывали, что в Березовском в целый фонд объединились несколько ателье, храмов, школ и детских садов. Все началось с пошива футболок военным одного местного волонтера.