В Екатеринбурге и Свердловской области в первой половине декабря установится стабильно морозная погода

В середине декабря 2022 года погода на Среднем Урале будет приятно морозной. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки была снежной. Но вечером снег закончится и всю дальнейшую неделю с 5 по 9 декабря осадков больше не предвидится.

По оценке телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге», за последние сутки в Екатеринбурге выпало 5 сантиметров снега. Сейчас высота снежного покрова составляет уже 23 сантиметра.

- В Екатеринбурге пик потепления придется на ночь понедельника. Осадки прекратятся, и в течение дня 5 декабря температура воздуха будет понижаться. К вечеру понедельника, при усилении гребня антициклона над югом области, ожидается уменьшение облачности. Ночь на вторник на юге Свердловской области вновь ожидается холодной, с температурами ниже -20 градусов, - сообщает синоптик Алексей Пулин.

Погода в Свердловской области 5 декабря будет следующей: ночью от -9 до-14, на севере до -8, днем от -8 до -13, на юго-востоке до -16 – -18.

5 декабря в Екатеринбурге будет небольшой снег весь день, температура воздуха составит от -9 до -11, вечером от -13 до -15. Ветер северные, небо облачным. Погода в Екатеринбурге 6 декабря будет несколько прохладнее – ночью до -19, днем до -17. 7 декабря в Екатеринбурге погода смягчится – до -14 днем, ночью до -15. 8 декабря в Екатеринбурге днем -10–-12, ночью до -15, 9 декабря в Екатеринбурге пасмурно, днем и ночью до -14. Два дня будет неустойчивое магнитное поле, а в ночь на субботу 10 декабря пройдет небольшой снегопад.