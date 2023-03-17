Парня не стало 15 марта Фото: соцсети

В Екатеринбурге 15 марта свел счеты с жизнью 19-летний Андрей М. Как рассказали «КП-Екатеринбург» друзья парня, его тело обнаружили рядом с домом на проспекте Космонавтов. Перед смертью Андрей написал на своей странице прощальную запись:

«Надеюсь, там есть что-то», - написал екатеринбуржец.

По словам матери бывшего одноклассника Андрея, его школьные друзья до сих пор не могут поверить в случившееся.

- Очень милый, добрый мальчик, просто душа компании. Его очень любили бабушка, мама и папа. Учился с моим сыном в школе, - рассказала собеседница «КП-Екатеринбург».

После школы Андрей учился в монтажном техникуме, но, по словам знакомого, не окончил его. В окружении знали о его главном увлечении – бонусхантинге.

- Андрей искал новых клиентов для букмекерских компаний, чтобы выводить потом бонусы за регистрацию, - объяснил друг погибшего Иван. - Когда я с ним последний раз виделся, он меня хотел привести как нового игрока и получить с меня бонус. Наверное, он и не вкладывал в это деньги, а только получал. Вел группу в Telegram, вечно искал новых людей. Продавал какие-то ставки.

После школы Андрей учился в монтажном техникуме Фото: соцсети

Знакомые Андрея также знали о его непростых отношениях с отцом.

- Андрей, когда мы учились вместе, слушал его во всем и не мог сказать что-то против. Элементарно ему приходилось прятать от него всякие сигареты электронные. «Не дай бог отец увидит» он говорил. Он его очень боялся. А насчет поста – он часто что-то сочинял. Думаю, никто даже и не обратил внимания, - добавил Иван.

На момент публикации получить комментарий в СУ СКР по Свердловской области не удалось.

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