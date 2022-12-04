От удара выбило створки балкона и окна. Фото: Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге на проспекте Седова, 30 произошел громкий хлопок. Ударной волной из квартиры выбило балконные створки и окна. Об этом сообщает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

На мете происшествия работают экстренные службы. Очевидцы предполагают, что причиной громкого хлопка мог стать баллон с газом, который был на балконе. В полиции Екатеринбурга пока не комментируют произошедшее.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу ГУ МЧС России по Свердловской области. На момент публикации он не поступил.

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