Школьница пыталась отбить шпица от стаффорда. Фото: скриншот видео

В Нижнем Тагиле собака породы стаффордширский терьер насмерть загрызла шпица по кличке Микки. Смертельная схватка собак происходила при школьнице. Об этом сообщает паблик «Инцидент Нижний Тагил» в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает автор ролика, нападение на шпица произошло вечером, 26 ноября. В тот день, ее дочка 16 – летняя школьница вышла на прогулку с Микки. Во дворе на улице Свердлова также своих двух стаффордширских терьеров выгуливала соседка. Как сообщает подписчица, один из стаффордов гулял без поводка и намордника. А в тот момент, когда девочка со шпицем переходила дорогу, за ней погнался стаффорд.

- Дочка подхватила нашу собаку на руки, но силы оказали неравны! Бешеный пёс бросился на ребенка и прокусил куртку. Он укусил ее за руку, после схватил нашего малыша Микки за лапки и вцепился в его нежное брюшко. Дочь видела все это и рыдала. Она захлебывалась слезами от ужаса. Микки скулил от нестерпимой боли. Все произошло за секунды. Я била пса руками и ногами, чтобы спасти своего Микки. Бесполезно. Хватка намертво, - пишет женщина пожелавшая сохранить анонимность.

На подмогу пострадавшим хозяевам пришли другие соседи. Умирающего шпица доставили к ветеринарам. Однако, спасти малыша уже было невозможно.

Уже на следующий день мама вместе с дочкой поехала в больницу, чтобы зафиксировать травмы. По словам женщины, девочке назначили лечение.

- Пёс прокусил куртку и лапами вцепился, чтобы вырвать нашего Микки. Спасло дочку то, что она была тепло одета. Иначе еще бы и ребенка мне порвала, - продолжает подписчица сообщества.

Также тагильчанка утверждает, что случаи нападения этих стаффордширских терьеров – не единоразовые. Еще летом стаффорд соседей повредил ее ногу, когда она уберегала своего шпица. Женщина утверждает, что участковые не могут повлиять на поведение владелицы собаки, которая выгуливает их без намордника.