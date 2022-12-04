На Урале семья, у которой опека силой изъяла приемных детей, смогла добиться их возвращения

Опека пришла в дом к Земляным еще 31 августа. Фото: предоставила Виктория Земляная

Многодетная семья Земляных из Белоярского почти четыре месяца боролась за ребят, которых представители опеки силой забрали в интернат. Напомним, у Андрея и Виктории трое родных, а также пятеро приемных детей. Утром, 31 августа, органы опеки пришли к ним в дом, чтобы забрать детей обратно в социально-реабилитационный центр.

Виктории сотрудники опеки продемонстрировали приказ «О прекращении опеки (попечительства) над несовершеннолетними» в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей опекуна. С органами опеки добровольно поехала старшая дочка, которая инициировала скандал из-за того, что ей не позволили пользоваться смартфоном. Ее брат, которого, как утверждает Виктория, она подговорила, с органами опеки ехать не хотел. Но соцработники силой вытащили ребенка из дома и увезли в детский дом. Тогда им удалось забрать только двух ребятишек. Еще двух органы опеки забрали уже после, в то время, как они выходили из школы.

У приемных детей Виктории есть особенности здоровья. Фото: предоставила Виктория Земляная

Свои права приемных родителей Земляные стали активно защищать. Таким образом, на судебном заседании, 2 декабря, суд частично удовлетворил иск Земляных.

- Суд прошел для меня очень позитивно. Мы подавали два иска – признать незаконным акт осмотра жилища, составленный задним числом. А также о том, чтобы признать незаконным приказ «О прекращении опеки (попечительства) над несовершеннолетними». Старших детей – брата и его сестру оставят в интернате, так как они сами написали заявления. Решение суда о том, чтобы вернуть троих детей в семью будет готово через четыре дня. Оно вступает в законную силу в течение месяца, если опека не подаст апелляцию, то можно будет забрать ребятишек, - рассказала «КП-Екатеринбург» Виктория Земляная.

В суде интересы многодетной семьи представлял правозащитник Никита Сорокин. В своих соцсетях, он также поздравил приемных родителей.

- Я поздравляю семью Земляных с победой и возвратом детей в семью! - написал Никита Сорокин на своей странице «ВКонтакте». - Решение Белоярского районного суда: удовлетворить частично исковое заявление Виктории Земляной. Как только оно вступит в законную силу, трое детей вернутся домой к маме. Директор школы и начальник Управления будут обязаны отчитаться перед судом об устранении нарушений.

Напомним, что ранее органы опеки забрали детей в интернат, пока они были в школе. Одну из приемных девочек соцработники также хотели отправить с братьями в детский дом. Девочка сопротивлялась и говорила, что готова выпрыгнуть в окно, чтобы не ехать в учреждение. Ее заперли в классе, но она смогла сбежать к маме.

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