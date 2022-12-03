В Екатеринбурге 3 декабря состоялся турнир по смешанным единоборствам RCC13 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 3 декабря состоялся турнир по смешанным единоборствам RCC13. В главном поединке вечера встретились один из самых ярких бойцов страны известный как Лысый хищник Магомед Исмаилов (17-3) и ветеран российских ММА Александр «шторм» Шлеменко (61-14).

В пятом раунде у Шлеменко сняли бал за нарушение правил. Шторм постоянно выплевывал капу. Судья его предупредил, но он не послушался.

В итоге по окончании пяти раундов со счетом 50:44 единогласным решением судей победу одержал Магомед Исмаилов.

В пятом раунде у Шлеменко сняли бал за нарушение правил Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Это был бой мечты. Кто говорил, что меня на пять раундов не хватит? Кто?! - поделился впечатлением лысый хищник.

Победителю достался пояс, который RCC специально подготовила для данного поединка. В центре пояса размещены лого RCC, имена и прозвища бойцов, а по бокам — изображения тигра и медведя. Пояс сделан из трех видов кожи, объёмные элементы отлиты из меди и покрыты тонкими слоями различных металлов.

Победителю достался пояс, который RCC специально подготовила для данного поединка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, 26 августа на турнире RCC12 38-летний Шлеменко потерпел одно из самых оглушительных поражений в своей карьере. Его соперник серб Александр Илич одержал победу техническим нокаутом уже на 22 секунде боя.

В своем крайнем поединке Шлеменко вничью сразился с бразильцем Клебером Соузой.

Что касается 36-летнего дагестанца Магомеда Исмаилова, то в своём крайнем бою, он потерпел поражение. Его в третьем раунде нокаутировал Владимир Минеев.