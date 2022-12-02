На Урале 13-летний школьник учится ходить заново, благодаря уникальной системе реабилитации

В мае семье предложили пройти бесплатно курс комплексной реабилитации. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Верхотурье 13-летний мальчик по имени Егор учится ходить заново из-за редкого генетического заболевания. Школьнику помогает уникальная система реабилитации пилотного регионального проекта. О ней мама юного уральца рассказала даже президенту.

- 21-дневный курс был оплачен электронным сертификатом, выданным Фондом социального страхования. До 2016 сын Анны Сычуговой жил обычной жизнью, посещал секцию легкой атлетики и музыкальную школу, а затем у него начались проблемы с передвижением, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Уже в марте этого года мальчик получил инвалидность, а в мае семье предложили пройти бесплатно курс комплексной реабилитации.

Мама юного уральца рассказала об этой системе даже президенту. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

- С нами работал психолог, дефектолог, специалист по адаптивной физкультуре. Уже на третий день я заметила изменения, улучшения – ребенок у меня начал уверенно ходить, походка стала ровнее, для нас это очень важно. Это значимый для нас показатель, когда сын твердо чувствует землю под ногами, - рассказывает мама Егора, Анна Сычугова

Глава государства Владимир Путин пожелал школьнику здоровья и добавил, что обратная связь при реализации пилотных проектов очень ценна.

- Насколько я понимаю, в этом году на проект выделено 300 миллионов рублей. Давайте сделаем так, чтобы эти проекты продолжались без уменьшения финансирования. По результатам эксперимента будем принимать решение о тиражировании по всей стране, - отметил президент.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

При этом в регионе реализуют уже второй этап пилотного проекта по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов.

- У нас семь учреждений прошли отбор как соответствующие уровню технической базы и набору специалистов, - рассказал министр социальной политики региона Андрей Злоказов.