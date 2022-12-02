В Зеленой Роще сносят заброшенную больницу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в пятницу, 2 декабря 2022 года, начали сносить здание заброшенной больницы возле парка Зеленая Роща.

2 декабря к зданию пригнали экскаватор Фото: Алексей БУЛАТОВ

К зданию пригнали спецтехнику, большой экскаватор приступил к демонтажу здания, сейчас идет разбор конструкций. В будущем на месте ветхого здания больницы появится современный онкологический центр.

Техника приступила к сносу здания Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце ноября на территории заброшенной больницы в Зеленой Роще вырубили старые деревья, после чего объект огородили.

Несколько дней назад здесь вырубили деревья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Здание больницы начали возводить в 1932 году по проекту архитекторов Георгия Голубева и Ивана Югова. Здесь планировалось организовать больничный городок спецназначения, где лечения могли пройти сотрудники НКВД. Однако через несколько лет объект получил гражданский статус.

В будущем здесь появится онкологический центр Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 2000 года больница оказалась в заброшенном состоянии, сюда приходила неформальная молодежь, а также лица без определенного места жительства.

Здание больницы простояло 90 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Объект спроектировали архитекторы Георгий Голубев и Иван Югов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2000 году здание опустело Фото: Алексей БУЛАТОВ

Больше 20 лет здесь обитала неформальная молодежь и бомжи Фото: Алексей БУЛАТОВ

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