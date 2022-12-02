К Новому году на Макаровском мосту запустят праздничную иллюминацию

Системы иллюминации предусматривают 19 тематических сценариев подсветки Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Макаровском мосту в Екатеринбурге успешно прошел первый этап пусконаладочных работ новой системы иллюминации.

По словам председателя комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамары Благодатковой, освещение улиц мегаполиса и его архитектурных сооружений обеспечивает не только безопасность, но и формирует комфортную городскую среду, становится имиджевой композицией Екатеринбурга, особенно в преддверии Нового года.

Напомним, строительство системы освещения ведется в рамках муниципальной программы «Улучшение благоустройства территории муниципального образования «город Екатеринбург». Этот вопрос находится на особом контроле Главы Екатеринбурга Алексея Орлова.

На опорах уличного освещения установлены 30 световых конструкций из 240 энергосберегающих светодиодных элементов, которые будут работать по принципу иллюминации.

Конструкции, расположенные на мосту, будут работать синхронно с архитектурной подсветкой сооружения на опорах путепровода.

Напомним, еще в июне подсветку реконструируемого моста оценил глава региона Евгений Куйвашев. Он отметил, что иллюминацию Макаровского моста можно будет задействовать в световых шоу и масштабных массовых праздниках в Екатеринбурге. И действительно, системы иллюминации предусматривают 19 тематических сценариев подсветки, таких как «День Победы», «День города», «День России», «8 Марта», «Рождество» и другие.

Планируется, что все пусконаладочные работы завершатся уже к 15 декабря. Горожан и гостей нашего города порадует иллюминация, которая будет работать по сценарию «Новый год». Аналогичное предпраздничное освещение уже запущено на проспекте Ленина и улице Свердлова.

Реконструированный Макаровский мост уже не впервые становится площадкой для проведения световых шоу. Так, в честь Дня города 20 августа жители Екатеринбурга стали свидетелями уникального лазерного шоу. На 299-летие города городская администрация решила сделать подарок горожанам: был организован не только салют, но и светомузыкальное представление.

Администрация Екатеринбурга долгое время не рассказывала о том, каким будет световое представление, готовя уральцев к сюрпризу. Известно было лишь то, что оно будет посвящено реконструированному Макаровскому мосту. Местом проведения выбрали набережную городского пруда, и с одной точки можно было наблюдать и за лазерным шоу, и за салютами.