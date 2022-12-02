Песочница с костями динозавра и пирс: как может измениться набережная Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге

На набережной может появиться такая детская площадка Фото: архитектурное бюро Art House

В Екатеринбурге 2 декабря вернулись к вопросу о том, что будет с участком набережной Верх-Исетского пруда между улицами Лоцмановых и Плотников. В начале года администрация города объявляла опрос среди горожан, чтобы сформировать техническое задание для разработки эскизного проекта благоустройства. У жителей Екатеринбурга спрашивали, какие зоны отдыха они бы хотели увидеть на берегу пруда: прогулочные, спортивные, игровые или что-то другое.

Так выглядела набережная в конце июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня на заседании совета по развитию общественных пространств Екатеринбурга архитектурное бюро Art House уже предложило концепцию того, как может измениться пляж.

- Мы опираемся на создание набережной в природном контексте. Ее протяженность будет больше 700 метров, - рассказала архитектор АБ «АртХаус» Наталия Гончарова. – Мы провели историко-культурный анализ. Ранее пруд был значим для людей рыбалкой, водными видами спорта и пляжным отдыхом. Это было украшение поселка. Мы сформировали пространство, оставив функциональное наполнение.

В Екатеринбурге прошло финальное в этом году заседание совета по развитию общественных пространств Фото: Алексей БУЛАТОВ

По мнению архитекторов, основные проблемы на этой части берега сейчас, помимо загрязненности, это плохая экология и отсутствие точек притяжения. Также нет пешеходных тротуаров и велодорожек. Более того, пляж будто отрезан от города. Все это предлагается исправить в концепции.

- Мы оставляем все природные берега, - отметила Наталия Гончарова. – Будет единая пешеходная структура вдоль набережной с разделением на верхний и нижний уровень. Вверху будет идти основной пешеходный транзит. Внизу будет прогулочный маршрут вдоль природного берега и пирсов.

На пляже будет прокат SUP-досок Фото: архитектурное бюро Art House

Задуманы и велопарковки. Их планируют поставить около каждой точки притяжения, коими будут детская зона – пляж со спрятанными в нем «костями динозавров» – зона воркаута, пункт проката SUP-досок для катания на воде…

- Планируется разделение берега на кластеры. Будет пляжная зона с лежаками и зонтами, велошеринг, центральная лестница в виде амфитеатра и детская площадка со стеной в виде волны с качелями горками, батутами и множеством сценариев игры, - добавляют в архитектурном бюро.

Архитектор АБ «АртХаус» Наталия Гончарова отметила, что на набережной не будут менять береговую линию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Деревья, что уже растут на берегу, вырубать не планируют. Их дополнят новыми видами деревьев и кустарников. Также им хотят сделать подсветку. При обсуждении концепции участников совета заинтересовало, кто будет занимается обслуживанием благоустроенной набережной.

- В моем понимании набережная такого качества может жить только при вовлечении коммерческих предприятий, которые могут извлекать прибыль, - отметил генеральный директор «Аконс девелопмент» Алексей Обрезков. – Поддержание набережной в зимний период сразу надо согласовывать, чтобы не возникало потом вопросов, условно, будет ли нижний уровень набережной зимой в снеге или нет. Подсветка деревьев – отличная идея, если не город будет это эксплуатировать. Если город, то необходимо все обсудить и зафиксировать, чтобы это появилось.

Детская зона Фото: архитектурное бюро Art House

Также участники обратили внимание на пирсы в виде прогулочных дорожек, которые проходят над самой водой.

- Смущают многочисленные пирсы с выходами к воде, - сказал заведующий сектором согласования проектов Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Николай Лупалов. – Они трудоемки. Их сложно обслуживать. Если делать выходы к воде, то локальными участками, чтобы не было транзитной пешеходной зоны.

Зона отдыха у воды Фото: архитектурное бюро Art House

Какого-либо решения на совете в этот раз не принимали. Обустройством набережной планирует заниматься компания «Астра-Девелопмент», которая возводит у берега жилой комплекс «Белый Парус». Как отметили его представители на совете, сейчас им нужно получить обратную связь на текущую концепцию благоустройства набережной. Она еще не принята окончательно, поэтому говорить о том, когда на участке между улицами Лоцмановых и Плотников начнутся работы по благоустройству набережной рано.