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Общество2 декабря 2022 9:00

Песочница с костями динозавра и пирс: как может измениться набережная Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге

В Екатеринбурге показали, как благоустроят набережную на Верх-Исетском пруду
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
На набережной может появиться такая детская площадка Фото: архитектурное бюро Art House

На набережной может появиться такая детская площадка Фото: архитектурное бюро Art House

В Екатеринбурге 2 декабря вернулись к вопросу о том, что будет с участком набережной Верх-Исетского пруда между улицами Лоцмановых и Плотников. В начале года администрация города объявляла опрос среди горожан, чтобы сформировать техническое задание для разработки эскизного проекта благоустройства. У жителей Екатеринбурга спрашивали, какие зоны отдыха они бы хотели увидеть на берегу пруда: прогулочные, спортивные, игровые или что-то другое.

Так выглядела набережная в конце июля

Так выглядела набережная в конце июля

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня на заседании совета по развитию общественных пространств Екатеринбурга архитектурное бюро Art House уже предложило концепцию того, как может измениться пляж.

- Мы опираемся на создание набережной в природном контексте. Ее протяженность будет больше 700 метров, - рассказала архитектор АБ «АртХаус» Наталия Гончарова. – Мы провели историко-культурный анализ. Ранее пруд был значим для людей рыбалкой, водными видами спорта и пляжным отдыхом. Это было украшение поселка. Мы сформировали пространство, оставив функциональное наполнение.

В Екатеринбурге прошло финальное в этом году заседание совета по развитию общественных пространств

В Екатеринбурге прошло финальное в этом году заседание совета по развитию общественных пространств

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По мнению архитекторов, основные проблемы на этой части берега сейчас, помимо загрязненности, это плохая экология и отсутствие точек притяжения. Также нет пешеходных тротуаров и велодорожек. Более того, пляж будто отрезан от города. Все это предлагается исправить в концепции.

- Мы оставляем все природные берега, - отметила Наталия Гончарова. – Будет единая пешеходная структура вдоль набережной с разделением на верхний и нижний уровень. Вверху будет идти основной пешеходный транзит. Внизу будет прогулочный маршрут вдоль природного берега и пирсов.

На пляже будет прокат SUP-досок Фото: архитектурное бюро Art House

На пляже будет прокат SUP-досок Фото: архитектурное бюро Art House

Задуманы и велопарковки. Их планируют поставить около каждой точки притяжения, коими будут детская зона – пляж со спрятанными в нем «костями динозавров» – зона воркаута, пункт проката SUP-досок для катания на воде…

- Планируется разделение берега на кластеры. Будет пляжная зона с лежаками и зонтами, велошеринг, центральная лестница в виде амфитеатра и детская площадка со стеной в виде волны с качелями горками, батутами и множеством сценариев игры, - добавляют в архитектурном бюро.

Архитектор АБ «АртХаус» Наталия Гончарова отметила, что на набережной не будут менять береговую линию

Архитектор АБ «АртХаус» Наталия Гончарова отметила, что на набережной не будут менять береговую линию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Деревья, что уже растут на берегу, вырубать не планируют. Их дополнят новыми видами деревьев и кустарников. Также им хотят сделать подсветку. При обсуждении концепции участников совета заинтересовало, кто будет занимается обслуживанием благоустроенной набережной.

- В моем понимании набережная такого качества может жить только при вовлечении коммерческих предприятий, которые могут извлекать прибыль, - отметил генеральный директор «Аконс девелопмент» Алексей Обрезков. – Поддержание набережной в зимний период сразу надо согласовывать, чтобы не возникало потом вопросов, условно, будет ли нижний уровень набережной зимой в снеге или нет. Подсветка деревьев – отличная идея, если не город будет это эксплуатировать. Если город, то необходимо все обсудить и зафиксировать, чтобы это появилось.

Детская зона Фото: архитектурное бюро Art House

Детская зона Фото: архитектурное бюро Art House

Также участники обратили внимание на пирсы в виде прогулочных дорожек, которые проходят над самой водой.

- Смущают многочисленные пирсы с выходами к воде, - сказал заведующий сектором согласования проектов Комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Николай Лупалов. – Они трудоемки. Их сложно обслуживать. Если делать выходы к воде, то локальными участками, чтобы не было транзитной пешеходной зоны.

Зона отдыха у воды Фото: архитектурное бюро Art House

Зона отдыха у воды Фото: архитектурное бюро Art House

Какого-либо решения на совете в этот раз не принимали. Обустройством набережной планирует заниматься компания «Астра-Девелопмент», которая возводит у берега жилой комплекс «Белый Парус». Как отметили его представители на совете, сейчас им нужно получить обратную связь на текущую концепцию благоустройства набережной. Она еще не принята окончательно, поэтому говорить о том, когда на участке между улицами Лоцмановых и Плотников начнутся работы по благоустройству набережной рано.

Какого-либо решения на совете в этот раз не принимали. Просто обменялись мнениями по концепции

Какого-либо решения на совете в этот раз не принимали. Просто обменялись мнениями по концепции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ