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Происшествия2 декабря 2022 7:57

В Екатеринбурге пенсионерку на тротуаре сбила легковушка, выброшенная после ДТП на тротуар

По предварительной информации, 68-летняя женщина погибла
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Авария произошла утром 2 декабря Фото: прокуратура Свердловской области

Авария произошла утром 2 декабря Фото: прокуратура Свердловской области

Минувшим утром на перекрестке улиц Бакинских Комиссаров и Коммунистической произошла авария, из-за которой погибла женщина-пешеход. Все случившееся попало в поле зрения камеры видеонаблюдения.

ВАЗ 2114 проезжая по перекрестку, зацепила Шевроле Круз, сворачивавший налево. В итоге отечественную легковушку вынесло на тротуар, где стояла 68-летняя женщина. Машина сбила ее.

- По предварительной информации, женщина пешеход скончалась, - уточняют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После случившегося сотрудники надзорного ведомства взяли на контроль проведение доследственной проверки.

ДТППроисшествия: ДТП