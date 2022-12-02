В Екатеринбурге пенсионерку на тротуаре сбила легковушка, выброшенная после ДТП на тротуар

Авария произошла утром 2 декабря Фото: прокуратура Свердловской области

Минувшим утром на перекрестке улиц Бакинских Комиссаров и Коммунистической произошла авария, из-за которой погибла женщина-пешеход. Все случившееся попало в поле зрения камеры видеонаблюдения.

ВАЗ 2114 проезжая по перекрестку, зацепила Шевроле Круз, сворачивавший налево. В итоге отечественную легковушку вынесло на тротуар, где стояла 68-летняя женщина. Машина сбила ее.

- По предварительной информации, женщина пешеход скончалась, - уточняют в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

После случившегося сотрудники надзорного ведомства взяли на контроль проведение доследственной проверки.