Термальный комплекс «Баден-Баден» на берегу Шарташа планируют построить к 2025 году

Инвестор планирует вложить в строительство 1,5 миллиарда рублей Фото: Baden Family

В Екатеринбурге на озере Шарташ продолжается подготовка к строительству термального комплекса сети «Баден-Баден». Сегодня, 2 декабря, представители компании Baden Family показали новые эскизы того, как он будет выглядеть. По данным компании, его построят в течение трех лет – к 2025 году. Инвестиции в него составят 1,5 миллиарда рублей.

- Мы видим для себя дальнейшие десять лет в строительстве больших рекреационных комплексов в федеральных центрах. Один из них естественно будет в УрФО. Мы видим его в Екатеринбурге, - рассказал владелец группы компаний Baden Family Евгений Кононов. – В данный момент проект прорабатывается. Я надеюсь на его реализацию.

Термальный комплекс должен разместиться на берегу Шарташа Фото: Baden Family

Изначально строительство комплекса на Шарташе планировали начать весной 2022 года. Тогда говорили о том, что он разместится на южном берегу и будет включать в себя пляж, центр водных видов спорта, открытый бассейн, кафе, СПА-центр, рестораны, гостиницу и парковку.

В комплексе запланированы открытые бассейны Фото: Baden Family

Его возведение на берегу озера вызвало оживленную дискуссию среди ряда жителей Екатеринбурга. Общественники беспокоились о том, как подобный крупный объект повлияет на природу парка и озера. В администрации самого Шарташского лесопарка заявляли, что для строительства термального комплекса вырубка деревьев не потребуется, ведь в том месте, где его хотят разместить, находится пустырь с кустарниками.

Инвестор в свою очередь заявлял, что вся вода из термального комплекса будет сливаться в городскую канализацию, а не в озеро.

Так согласно эскизам будет выглядеть один из входов в термальный комплекс Фото: Baden Family

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