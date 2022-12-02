Какие места Екатеринбурга посетить в праздничные выходные 2022/2023

В праздничные выходные можно найти подходящие места для людей любых возрастов и с любыми интересами. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В длинные праздничные каникулы вам пригодится подробная афиша мероприятий новогодних мест – 2022/2023 в Екатеринбурге. Мы подскажем вам, куда сходить, что посмотреть и чем себя занять в праздничные дни.

СХОДИТЬ НА ОТКРЫТИЕ ГЛАВНОГО ЛЕДОВОГО ГОРОДКА

Настроиться на новогодний лад можно, посетив открытие главного Ледового городка Екатеринбурга. Его темой стало 300-летие города. Поэтому площадку украсили символами уральской культуры и самого города.

Дата: 30 декабря

Место: Главный Ледовый городок напротив мэрии, пр. Ленина, 24А

ПОСЕТИТЬ КАТОК

Отдохнуть весело можно, посетив в праздничные дни каток в Екатеринбурге. Подходящую площадку можно найти во всех районах города. Самые крупные из них – каток «Юность» и каток у «Исеть парк» в центре города, а также каток «Северное сияние» в Парке Маяковского.

Подробный список катков мы публиковали к старту сезона зимних развлечений.

ПОКАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ

Еще один способ провести время активно – это сходить на лыжную прогулку. Даже если у вас нет инвентаря, его можно взять в аренду в разных районах города. Можно выбрать спокойное место для лыжной прогулки, а можно найти небольшие трассы для катания на лыжах. Одно из самых популярных мест – это горнолыжный комплекс «Уктус», расположенные в черте Екатеринбурга. Здесь можно взять в аренду лыжи, сноуборды и тюбинги, а также попросить уроки от опытного инструктора. Более подробный список всех лыжных баз можно найти в нашем отдельном путеводителе.

СХОДИТЬ В МУЗЕЙ

Несколько увлекательных экскурсий с ощущением волшебного праздника пройдут в Екатеринбурге в эти зимние каникулы.

Выставка «Тайна Да Винчи»

Немного волшебная и необычная выставка ждет любителей инженерии. В Екатеринбурге представляют творения Леонардо да Винчи. Питерские мастера создали изобретения да Винчи по его чертежам и рисункам. На экспозиции представлены парашют, танк, пушка, водолазный костюм, зеркальная комната. Картина «Тайная вечеря» воплощена в необычном исполнении.

Место: Дом Поклевских-Козелл

Цена: взрослый билет - 350 рублей, детский - 250 рублей

Адрес: ул. Малышева, 46, телефон 8 (343) 376-47-62

Экскурсия-сказка «Новогодний переполох»

Игра-экскурсия для детей 4 - 7 лет в канун Нового года придумана командой «Ельцин-центра». Маленькие посетители узнают, что и музеи получают подарки перед главным праздником года. Хранитель музея попросит ребят помочь ему найти места для новых экспонатов. Помогать в путешествии им будет Волшебный фонарь Хранителя. В конце экскурсии дети создадут для себя волшебные фонари.

Место: «Ельцин-центр»

Дата: 25 декабря в 12:00; 3, 4, 5, 6, 7 января в 11:00.

Цена: взрослый билет стоит 200 рублей, детский - 200 рублей

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3

Музейная игра «Флагман: новогодняя кругосветка»

Для детей постарше, с 8 до 12 лет, будет интересна игра «Флагман: новогодняя кругосветка». Гости музея узнают, как отмечают Новый год в разных странах мира, а в России участникам игры предстоит найти целую «корзину» символов праздника за последние 100 лет.

Место: «Ельцин-центр»

Дата: 24 декабря; 4, 6 января - 15:00.

Цена: взрослый билет стоит 200 рублей, детский - 200 рублей

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3

Экскурсия «История Нового года: как менялись наши надежды»

Путешественники по истории Нового года любых возрастов узнают, как менялся главный праздник года в последние 100 лет. Почему елки отменялись и возвращались, как отмечали праздник в драматические годы страны, как появлялись новые символы праздника, предстоит узнать гостям музея. В конце экскурсии каждый участник получил подарок на память.

Место: «Ельцин-центр»

Дата: с 2 по 8 января.

Цена: 600 рублей

Адрес: ул. Бориса Ельцина, 3

Выставка «Почта. Телеграф. Телефон»

Новогодние праздники - семейное время, когда люди стремятся пообщаться со своими родными, увидеть их или услышать. Интерактивная выставка рассказывает о том, как менялись способы связаться с близкими людьми. Гости музея смогут воспользоваться телеграфом или старым дисковым телефоном, а также расшифровать текст, переданный с помощью Азбуки Морзе.

Место: Музей истории Екатеринбурга

Цена: взрослый билет стоит 200 рублей, льготный - 150 рублей, дети до 18 лет - бесплатно

Адрес: ул. Карла Либкнехта, 26

СХОДИТЬ НА КОНЦЕРТ

Отдохнуть на концерте можно в одиночку, с семьей или с друзьями. Найти можно музыку любых стилей и в любой обстановке. Хотите слушайте любимых исполнителей на танцполе, хотите – за уютным столиком.

Рождественский концерт от «Урал Опера Балет»

Каждый Новый год Екатеринбургский театр оперы и балета дарит зрителям особый Рождественский концерт классической школы. Пойти на концерт можно с детьми от 6 лет. В концерте участвуют солисты оперы, хор, детский хор, балет и симфонический оркестр. Нынче программа состоит из двух частей. В первую из них вошли фрагменты редко исполняемых романтических опер - «Вилисы» Пуччини, «Проданная невеста» Сметаны, «Обручение в монастыре» Прокофьева. Во второй части концерта можно услышать произведения XX века.

Место: «Урал Опера Балет» (Екатеринбургский государственный академический театр оперы и балета)

Адрес: пр. Ленина, 46а

Дата: 29.12, 2.01, 4.01, 6.01, 8.01

Цена: от 300 рублей

Диско Морозко

Театр эстрады подготовил концерт, ведущим которого будет сам Дед Мороз. На один вечер он встанет за пульт диджея. Гости услышат хиты из кинофильмов «Карнавальная ночь», «Двенадцать месяцев», «Ирония судьбы, или С легким паром» и «Чародеи».

Место: Театр эстрады

Адрес: ул. 8 Марта, 15

Дата: 29.12, 30.12, 3.01, 4.01, 5.01, 6.01

Цена: от 800 рублей

Новогодняя!

Свердловская филармония подготовила новогодний концерт для любителей симфонической музыки. Песни из кинофильмов, любимые народные и эстрадные песни, классические хиты. Новогодний концерт за столиками со сладостями и легким вином.

Место: Свердловская филармония

Адрес: ул. Карла Либкнехта, 38а

Дата: 2.01

Цена: от 850 рублей

Christmas Jazz

Новогодние мелодии в джазовой обработке представят артисты филармонии. Популярные джазовые композиции, босса-нова. Новогодний концерт за столиками со сладостями и легким вином.

Место: Свердловская филармония

Адрес: ул. Карла Либкнехта, 38а

Дата: 2.01, 4.01

Цена: от 1 500 рублей

Балет, квартет и снежное танго

Танцевальные пьесы, популярные новогодние мелодии в обработке от Свердловской филармонии. Новогодний концерт за столиками со сладостями и легким вином.

Место: Свердловская филармония

Адрес: ул. Карла Либкнехта, 38а

Дата: 2.01, 4.01

Цена: от 1 400 рублей

Блестящие новогодние фанфары

Под конец зимних каникул можно посетить Свердловскую филармонию. Гости услышат популярную эстрадную музыку, музыку из известных кинолент. Новогодний концерт за столиками со сладостями и легким вином.

Место: Свердловская филармония

Адрес: ул. Карла Либкнехта, 38а

Дата: 2.01, 4.01

Цена: от 1 000 рублей

Kickin’ Jass Orchestra. Традиционный джаз Нового Орлеана

Группа Kickin’ Jass Orchestra играет джаз в атмосфере Нового Орлеана 1920 - 1930-х годов. Достигают этого музыканты через аутентичные музыкальные инструменты (в том числе стиральная доска) и костюмы. Кроме того, артисты под свои мелодии исполняют на сцене степ.

Место: EverJazz

Адрес: ул. Тургенева, 22

Дата: 29.12, 2.01, 6.01

Цена: от 700 рублей

«Альтернативная елка»

Взрослые любят Новый год не меньше детей и прекрасно помнят, как здорово было проводить время на новогодних утренниках с елками и Дедом Морозом. «Альтернативная елка» - это ламповый квартирник для взрослых с любимыми мелодиями и шампанским.

Место: Центр современной драматургии

Адрес: ул. Малышева, 145а, лит. ф

Дата: 29.12, 30.12, 31.12, 6.01, 7.01

Цена: 1 200 рублей

«Курара»

Традиционно екатеринбургская группа «Курара» начинает каждый год со своего концерта. В дальнейшем концерты продолжатся в других городах страны, но первый пройдет в родном городе музыкантов. В клубе «Фабрика» будут исполнены все хиты группы.

Место: Клуб «Фабрика»

Адрес: пер. Центральный рынок, 6

Дата: 1.01

Цена: от 900 рублей

«Цветы»

«Цветы» - московская рок-группа, создана гитаристом и автором песен Стасом Наминым в 1969 году. Поклонники группы услышат «Мы желаем счастья вам», «Звездочка моя ясная», «Летний вечер».

Место: Дворец молодежи

Адрес: пр. Ленина, 1

Дата: 2.01

Цена: от 800 рублей

Новогодняя прогулка с группой «Изумруд»

Музыканты отправились в музыкальное путешествие по столицам мира. На концерте гости узнают, как отмечают праздник в разных уголках мира, а также послушают мелодии из новогодних советских кинолент.

Место: Театр музыкальной комедии

Адрес: пр. Ленина, 47

Дата: 2.01

Цена: от 300 рублей

Другой оркестр. ABBA - Happy New Year

Позитивный «Другой оркестр» порадует своих фанатов в начале 2023 года концертом по мотивам хитов шведской группы ABBA. Музыка понравится зрителям любых возрастов, посетить его можно и с детьми.

Место: ЦК «Урал»

Адрес: ул. Студенческая, 3

Дата: 2.01 и 3.01

Цена: от 800 рублей.

Звездные песни

Артисты Театра музкомедии расскажут гостям о том, что поют космонавты, возвращаясь на Землю.

Место: Театр музыкальной комедии

Адрес: пр. Ленина, 47

Дата: 4.01

Цена: От 300 рублей

Богемская рапсодия. Radio Queen

Фанаты Фредди Меркьюри начнут год удачно, если придут на концерт Radio Queen. Это профессиональный музыкальный коллектив, который представляет наследие группы Queen.

Место: Клуб «Фабрика»

Адрес: пер. Центральный рынок, 6

Дата: 4.01

Цена: от 1 300 рублей

Концерт Александра Пушного

Сделать новогодние каникулы более роковыми поможет вечер с Александром Пушным. Концерт для тех, кто хотел бы услышать вживую альбом «Каверы Пушного».

Место: Концертный зал «Свобода»

Адрес: ул. Черкасская, 12

Дата: 5.01

Цена: от 1 800 рублей

Мельница

Фолк-группа везет в Екатеринбург концертную программу «Сердце ястреба. Рождество».

Место: Tele-club

Адрес: ул. Карьерная, 16

Дата: 8.01

Цена: от 1 600 рублей

День рождения «Бомонда»

Среди исполнителей концерта арт-проекта будут приглашенный солист театров La Skala (Италия), Metropoliten Opera (США), Сиднейской и Берлинской опер, Мариинского театра Александр Краснов; приглашенный солист театров Lа Skala (Италия), Theatre du Capitole (Франция), Teatro Municipal de Santiago (Чили), Гамбургской государственной оперы, Национальной оперы Греции, Национальной оперы Эстонии, Санкт-Петербург Опера, солист «Урал Опера Балет» Олег Бударацкий. Заслуженная артистка России Тамара Савич.

Место: Театр балета «Щелкунчик»

Адрес: ул. 8 Марта, 104

Дата: 7.01

Цена: от 400 рублей

Рождественский концерт от Уральского народного хора

В преддверии любимого многими праздника артисты хора исполнят русские народные песни, которые настроят зрителей на нужный лад. Концерт будет интересен людям любого возраста. Народные песни поют и дети в детских садах, и школьники, бабушки с дедушками. Поэтому выступления хора откликнутся в душе у каждого.

Место: Уральский центр народного искусства им. Родыгина

Адрес: пр. Космонавтов, 23

Дата: 7.01

Цена: от 400 рублей

Праздничный хор Московского Данилова монастыря

После революции наместник монастыря и ректор Московской Духовной академии Владыка Феодор Поздеевский пригласил в Данилов монастырь известных певчих из разных хоров. Состав монастырского хора стал «золотым». Его расформировали в 1930-е. Но хор вновь появился в 1989 году. Это один из ведущих мировых коллективов, исполняющих духовную музыку. В составе хора 30 профессиональных певцов, имеющих высшее вокально-хоровое образование.

Место: ДК Железнодорожников

Адрес: ул. Челюскинцев, 102

Дата: 12.01.

Цена: от 1 000 рублей

Сказка на Рождество оркестра «УралБэнд»

Харизматичный оркестр духовых «УралБэнд» по-своему порадует екатеринбуржцев. Музыканты исполнят рождественские хиты в начале 2023 года в центре культуры «Урал».

Место: ЦК «Урал»

Адрес: ул. Студенческая, 3

Дата: 7.01, 8.01

Цена: от 700 рублей

НАЙТИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ СЕМЬИ С ДЕТЬМИ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ В НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ

Помимо множества утренников на новогодних каникулах можно посетить представления и выставки для детей.

«Дельфиндор и ледяные оковы»

Представление в Океанариуме для детей с новогодним уклоном в ярких праздничных костюмах. Дети до 4 лет проходят бесплатно, при условии, что у родителей есть с собой документы, подтверждающие возраст ребенка.

Место: Океанариум

Адрес: ул. Щербакова, 2б

Дата: 29.12, 30.12, 31.12

Цена: от 1 100 рублей

«Новогодние колядки в Коляда-театре»

Интерактивный спектакль «Конец-Горбунок» с акробатическими номерами от артистов не даст скучать зрителям. Вместе со скоморохами дети разучат колядки, поводят хороводы вокруг елки, увидят фейерверк.

Место: «Коляда-театр»

Адрес: ул. Тургенева, 20

Дата: 31.12, 2.01, 3.01, 4.01, 5.01, 6.01, 7.01, 8.01

Цена: от 500 рублей

Песочное шоу «Хиты Диснея»

Финалистка международного конкурса Sand malerei festival (Гамбург 2016 год), победитель в категории «анимация» международного фестиваля короткометражных фильмов «КиноСтарт», Елена Кадырова подготовила шоу песочной анимации. Зрители увидят знакомых героев из «Холодного сердца», «Моаны», «Короля Льва», «Русалочки», «Гравити Фолз», «Красавицы и чудовища». Музыкально сопровождать анимацию будут лидер группы «Красная скрипка» Александр Рассказов и пианист Юлия Петрова.

Место: Театр балета «Щелкунчик»

Адрес: ул. 8 Марта, 104

Дата: 7.01

Цена: от 400 рублей

«Новогодняя сказка» Юрия Куклачева

Новогодние гастроли Театра Юрия Куклачева состоятся в Екатеринбурге в начале января. В представлении участвуют свыше 30 котов и собак труппы. В «Новогоднюю сказку» вошли лучшие цирковые номера Театра Юрия Куклачева. На зрителях приветствуются карнавальные костюмы.

С 2 по 5 января в 12:00 и 15:00

Цена: от 800 до 2400 рублей

Место: Окружной дом офицеров

Адрес: ул. Первомайская, 25

«Щелкунчик и кошки» Юрия Куклачева

Спектакль пройдет под музыку Петра Чайковского. В постановке задействовано 50 кошек Театра Юрия Куклачева. На сцену выйдет Владимир Куклачев. Впервые будут исполнены трюки, которые раньше никто не видел.

3 и 4 января в 12:00 и в 15:00

Цена: от 800 до 2 400 рублей

Место: Дворец молодежи

Адрес: пр. Ленина, 1

Новогодняя премьера спектакля «Волшебник Изумрудного города»

Едва отметив встречу Нового года, Дворец молодежи представляет фэнтези-спектакль «Волшебник Изумрудного города». Постановку создал режиссер Московского Академического Музыкального театра им. Н.Сац Валерий Меркулов.

2 января 12:00, 15:00

Цена: от 800 до 2500 рублей

Место: Дворец молодежи

Адрес: пр. Ленина, 1

Новогоднее шоу мыльных пузырей «В гостях у Снегурочки»

Интерактивное представление понравится даже самым маленьким зрителям. В ходе шоу гости праздника могут ловить мыльные пузыри. Зрители увидят трюки на светящемся столе с огромными дымными пузырями. Также фокусники покажут горящие пузыри и огромные, в которых помещается человек. Также зрители увидят пузыри разной длины и формы.

17 декабря 14:00, 30 декабря 11:00 и 13:00, 6 января 12:00

Цена: от 350 до 450 рублей

Место: Музей советского быта «Сделано в СССР»

Адрес: пр. Чебышева, 4