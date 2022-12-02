Когда потеплеет в Екатеринбурге и Свердловской области 2-4 декабря 2022 года

Горожане ждут хорошей погоды на выходные Фото: Алексей БУЛАТОВ

Самая морозная ночь в Екатеринбурге была 27 ноября, когда столбики термометров опустились до -23 градусов по Цельсию. Но в ближайшие выходные, с 2 по 4 декабря, по заверениям синоптиков погода в Екатеринбурге и Свердловской области станет комфортнее.

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области в выходные будет переменчивой. Сначала она станет еще более суровой, но затем напротив смягчится.

- В ближайшие двое суток атмосферное давление будет высоким, осадков не ожидается, а мороз окрепнет до -22 - -27 градусов. В воскресенье 4 декабря ожидается небольшой снег и повышение температуры на 5-7 градусов, - прогнозирует официальный представитель Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Дни в регионе будет ясными и холодными. Но затем на территорию Среднего Урала придет антициклон.

- По северной периферии этого антициклона, со стороны Баренцева моря и Новой Земли на Урал начнет поступать теплая воздушная масса. В Свердловской области потепление начнется с северных районов утром 4 декабря, - сообщает синоптик и автор телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге» Алексей Пулин.

Температура воздуха в Свердловской области 2 декабря ночью составит от -26 до -31, днем от -15 до -20, на севере региона до -23. Погода в Екатеринбурге 2 декабря будет малооблачной и бесснежной, ночью будет от -22 до -24, за городом от -28 до -30, днем от -17 до -19. Магнитное поле будет неустойчивым, что может быть некомфортным для метеозависимых людей.

3 декабря температура в Екатеринбурге будет следующей: ночью до -25, днем до -15, небольшой ветер западного направления, а также в этот день будет неустойчивое магнитное поле. 4 декабря в Екатеринбурге, согласно прогнозу погоды, будет ночью до -17, днем до -12. 4 декабря утром в Екатеринбурге начнется небольшой снег, а направление ветра сменится на северо-западное.